Třetí zimní posila Hradce, první do zálohy. Přichází Jakub Rada

Už v sobotu, v předposledním přípravném zápase Hradce v této zimní přestávce, by se měl jeho fanouškům představit.



„Jsem s ním v kontaktu od minulého léta, tehdy při odchodu z Mladé Boleslavi upřednostnil ligu v Bohemians. Teď se situace vyvinula tak, že se nám ho těsně před koncem přestupního období podařilo získat,“ uvedl sportovní ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou, „přál jsem si ho, myslím, že našemu mladému perspektivnímu týmu může hodně pomoct.“

Rada, zkušený hráč středu pole, je třetí zimní posilou Hradce, před ním se klub dohodl s obránci Janem Králem a Janem Mejdrem. „Kuba by měl přinést herní kvalitu a zkušenost, částečně i zklidnění. Měl by se z něj stát dispečer naší hry, ve svých předchozích působištích byl klíčovým hráčem,“ řekl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Rada je odchovancem Sparty, ve své kariéře působil také v Kladně, ve Slovanu Bratislava, v pražských Bohemians, v Mladé Boleslavi a v Trnavě. Nejvíce svého fotbalového času strávil v Bohemians, kam se loni na podzim po skončení angažmá v Trnavě vrátil. Odehrál tam osm ligových zápasů, vstřelil jeden gól a s týmem absolvoval celou zimní přípravu. V prvním jarním kole byl proti Slavii pouze na lavičce.

Ve svém fotbalovém životopise má také dva reprezentační zápisy, na jaře 2016 zasáhl do dvou přípravných zápasů reprezentace, zahrál si proti Skotsku a Švédsku.

V sobotu by mohl Hradci pomoci získat v končící zimní přípravě konečně první výhru. V předcházejících šesti zápasech se to hradeckému mužstvu nepodařilo, teď to zkusí napravit v duelu s třetiligovým Pískem. Podle kouče Frťaly se tým bude snažit hlavně vyhnout chybám, které ho v minulých zápasech srážely. Před týdnem dokonce v zápase s třetiligovým Vltavínem, kterému podlehl 1:3.

„Vyhodnotili jsme si nedostatky, důvodů může být spousta: podcenění, lehkovážnost, špatná koncentrace. Nebudeme se v tom patlat, chceme se nastavit na pozitivní myšlení,“ řekl k tomu trenér.

Může ho těšit, že vedle Rady mu do kabiny před zápasem přibudou také v posledních dnech uzdravení Jukl, Martinec a Šípek, mimo tak zůstávají už jen Kateřiňák a Procházka. Zápas s Pískem začne přesně v poledne, před startem jara už Hradec bude hrát za týden s rovněž třetiligovým Chlumcem.