Hradec sází na úspěšný kádr. Zimní přípravu začal téměř beze změn

Po podzimu první tým druholigové tabulky totiž přesně dva měsíce před naplánovaným prvním zápasem jara trénoval v téměř totožném složení, v jakém před měsícem podzim zakončil. Ale výjimky se přece jen najít dají.

Hned na začátku jejich výčtu je ale třeba říct, že zdaleka není jasné, zda jejich jména budou figurovat i na soupisce pro jarní část soutěže, v níž bude Hradec hájit první příčku, která jediná zajišťuje postup mezi fotbalovou elitu.

Tak především pouze dvě z těch výjimek neměly v minulosti s hradeckým klubem nic společného. Rostislav Baďura a Polák Konrad Zaradný jsou v hradecké kabině jedinými nováčky. „Oba jsou v Hradci na testech, dostanou příležitost se ukázat,“ řekl Michal Petrák, tiskový mluvčí hradeckého klubu, na adresu mladíků Baďury z Olomouce a Zaradného, jenž na podzim hrál v třetiligových Přepeřích.

Další oproti podzimu jiná jména vlastně nová nejsou. Z hostování v týmu druholigového rivala Chrudimi se vrací Michal Trávníček, u něj je však podle trenéra Zdenko Frťaly důležité, aby byl zdravý. „Neustále ho pronásledují zranění, to je pro něj limitující a určitě i deprimující,“ uvedl kouč.

Do druholigového kádru se pokusí probojovat ještě trojice nadějných borců Marek Kejř, Jakub Kosař a Jan Mahr, všichni by do něj přišli z třetiligové rezervy.

A odchody? Tady je kolonka ještě chudší, dokonce je zatím možné říct, že je prázdná. Lépe řečeno od středy je prázdná. Vysvětlení? K poslednímu prosinci totiž skončilo v Hradci hostování útočníku Danielu Vašulínovi a záložníku Janu Záviškovi. Jejich jména však právě ve středu z kolonky odchodů zmizela, protože hradecký klub na oba uplatnil opci, takže jak chrudimský Vašulín, tak Záviška z Bohemians už patří Hradci. „Za jistotu jsem rád, pro mě znamená Hradec posun vpřed,“ komentoval svůj přestup Vašulín.

Rád je pravděpodobně i trenér Frťala, protože oba staronoví borci na podzim patřili k produktivnějším hráčům mužstva. Záviška se třemi góly, Vašulín sice dal o jeden méně, je ale potřeba vzít v úvahu, že byl v první části sezony dost dlouho mezi zraněnými.

Ještě k případným odchodům: Hradec by se nebránil, kdyby své štěstí na jaře zkusili jinde útočník Jakub Šípek a záložník Daniel Procházka. „Oba přišli po podzimu s tím, že necítí, že dostávají tolik prostoru, kolik by si představovali. Domluvili jsme se s nimi, že si můžou hledat jiné působení, ať už formou hostování, nebo přestupu. Zatím si nic nenašli,“ uvedl Frťala.

Na rozdíl od prvoligových mužstev hradecký tým čeká vlastně klasická zimní příprava, začala totiž přesně na den už dva měsíce před prvním mistrovským zápasem jara. První přípravný ale Hradečtí sehrají už v sobotu, zamíří k němu do Plzně. Pro tamního soupeře z 1. ligy to bude generálka na jarní část sezony.