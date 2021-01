Test v Plzni. Snad je potrápíme, doufá hradecký trenér

Vysvětlení? Zatímco Hradec má za sebou po krátké pauze teprve tři tréninky, pro Plzeň bude dnešní zápas generálkou na jarní část prvoligové soutěže.

„Můžu od toho čekat hlavně to, že je potrápíme, že svou kůži neprodáme lacino,“ uvedl před dnešním zápasem se špičkovým českým týmem trenér Hradce Zdenko Frťala.

Hned ale dodává, že možnost zahrát si právě s takovýmto soupeřem se neodmítá: „Už to, že nás oslovila, je pro kluky uznání za to, co v podzimních utkáních odváděli. S Viktorkou se nám nepoštěstí hrát často, protože jsou geograficky dál a v tomhle období bývají většinou někde v teple.“

Zatímco pro Hradec bude dnešní utkání, které v Plzni začne v 15 hodin, prvním z devíti přípravných před březnovým druholigovým startem jara, Plzeň s přípravou končí, příští týden už ji čeká ligový duel v Příbrami. Hradec dnes do Plzně vyrazí bez obránce Michala Trávníčka, o kterého po návratu z podzimního hostování v Chrudimi projevila zájem pražská Dukla, hráčův odchod do ní je v jednání.