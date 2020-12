Dvě ztráty: dva body a dva zranění. Vedení ale Hradci zůstalo

Po další necelé čtvrthodině nezaviněně špatně došlápl levý obránce Jan Mejdr. Přestože se to stalo nějaké dvě minuty před přestávkou, na hřišti se jí už nedočkal a do kabiny byl odnesen na nosítkách, na zraněný kotník totiž hradecký fotbalista nemohl ani došlápnout.



Právě tyto dvě nepříjemnosti pravděpodobně zastínily tu třetí: fotbalisté Hradce totiž v posledním zápase podzimu nad Varnsdorfem nevyhráli a po remíze 0:0 letošní fotbalový rok zakončili sérií tří zápasů bez výhry. Před Varnsdorfem totiž doma prohráli 0:1 s Prostějovem a poté remizovali 1:1 na hřišti pražské Dukly.

Přesto se k tomuto údaji vztahuje patrně jediný potěšitelný, jenž pro Hradec z posledního podzimního kola vzešel. Hradec totiž půjde do jara jako lídr tabulky, navíc stejně jako před víkendovým kolem si v jejím čele udržel dvoubodový náskok na překvapení podzimu Líšeň.

Navíc ani očekávanější konkurenti v boji o první, jediné postupové místo, ztrátu na Hradec nesnížili, nejblíže je Žižkov s odstupem šesti bodů. Nebýt ztrát v závěru, mohlo být pro Hradec ještě lépe. „Nechci spekulovat, kde bychom mohli být, i tak je pohled na tabulku povzbudivý, druhá liga je nevyzpytatelná,“ zhodnotil stručně podzim trenér Hradce Zdenko Frťala.

Ale zpět na začátek ke dvěma zdravotním komplikacím. Vzhledem k nim je asi dobře, že podzim právě skončil. „Ta dvě zranění mě mrzí ze všeho nejvíc. Mejdr jel na vyšetření do nemocnice, uvidíme, co s ním i s Vlkanovou bude, snad to nebude nic vážného,“ poznamenal Frťala.

Kdo zápas v Hradci viděl, ani se snad nedivil, že popsaná zranění přinesl. Od začátku to byl lítý boj, v němž na fotbalovou krásu nezbylo místo. Jeden tvrdý souboj se střídal z druhým, faulů bylo nepočítaně, skoro polovina, konkrétně devět zúčastněných, viděla žlutou kartu a domácí Leibl dokonce dvě, takže zápas nedohrál.

„V takovém boji šlo jen o to, na čí stranu se přikloní štěstí s případným gólem,“ komentoval Frťala fotbalově nepěkný zápas, v němž nezbylo místo na kombinaci a míč víc než často po dlouhých nákopech putoval mezi hráči obou mužstev.

Nepřiklonilo se k žádnému, byť Hradec k němu po přestávce přece jen nakročil. „Dvě šance jsme si vypracovali, ale neproměnili je. „Měli jsme lépe zvládnout standardní situace, měli jsme jich dost,“ mrzí ještě trenéra.