Hradecký kouč Frťala: Nesmíme se nechat zmást, že Příbram je v lize dole

12:17

Domácí fotbalisté vedou druhou ligu, hostující hráči Příbrami jsou předposlední v první, když v dosavadních zápasech ještě ani jednou nevyhráli a získali jediný bod. Co z tohoto faktu před pátečním utkáním 3. kola pohárového MOL Cupu, k němuž do Hradce přijede Příbram, vyplývá? Minimálně to, že by tradiční role favorita týmu z vyšší soutěže nemusela být pro Příbram tak jasná.