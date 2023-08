TK27 do kopaček! Oceňovaný raper a český mistr Kučera posílil třetiligové Ústí

Ambiciózní klub, který pomýšlí na návrat do druhé ligy, o přestupové senzaci informoval na sociálních sítích. Zveřejnil i video Tomáše Kučery alias TK27 v ústecké šatně a v dresu, který bude oblékat.

O dvaatřicetiletého rodáka z Jihlavy po minulé sezoně prvoligové Teplice stály, ale Kučera dal v létě přednost muzice. Variantu, že by se nezúčastnil všech tréninků, skláři i on sám odmítli.

„Nasmlouvali si třicet koncertů. Na hřišti by si stíhal maximálně vyčistit hlavu od shonu v šoubyznyse. Shodli jsme se, že po sportovní stránce by nebylo správné, aby do středy čtvrtka chodil po koncertech a pak byl na předzápasovém tréninku. To nemá nic společného s profesionálním fotbalem,“ uvedl tehdy teplický trenér Zdenko Frťala.

Nevylučoval však, že se Kučera objeví v týmu nižší soutěže. Tipoval Prahu, kde zpěvák a fotbalista bydlí. Nakonec zvolil Ústí nad Labem, které s Teplicemi sousedí.

Viagem v něm získává zkušeného záložníka. Český šampion s Plzní má v domácí nejvyšší soutěži 258 startů, v nichž nastřílel 15 gólů. I v muzice se mu daří, jeho uskupení 58G získalo v dubnu dvě ceny Anděl. V létě navíc stihl svatbu s Lindou Bartošovou, moderátorkou a Českou Miss World 2012.

Ve městě na Labi potká Kučera několik bývalých spoluhráčů z Teplic. Na Stínadlech působili také Alois Hyčka, Jakub Mareš, který je momentálně zraněný, Adam Čičovský či David Černý. Mezi ligou prověřené posily a exteplické hráče patří i Lukáš Zoubele.

Ústecký tým má po třech kolech České fotbalové ligy na kontě čtyři body, první výhru ukořistil o minulém víkendu na půdě rezervy Hradce Králové. Prvních pět zápasů hraje venku kvůli rekonstrukci atletické dráhy na Městském stadionu.