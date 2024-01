Více jak třicet hráčů. Jihlava má v zimní přípravě z čeho vybírat

„Jsem rád, že mužstvo zůstalo nějakým způsobem pohromadě,“ pochvaluje si jihlavský kouč. „V jednání je pouze Lukáš Fila, u kterého se musí dořešit, jestli zůstane, nebo odejde. Ale to je věc jednání mezi klubem, hráčem a agenturou, jež ho zastupuje.“

Po úspěšném podzimu, který Jihlava zakončila pouze jediný bod od druhé barážové příčky, bylo okolo mladých hráčů z Vysočiny poměrně živo. „Jak se člověk u fotbalu pohybuje dlouho, zná hodně sportovních ředitelů a trenérů. A já měl opravdu hodně telefonátů, ve kterých se na kluky ptali,“ prozrazuje Oulehla.

To ho potěšilo. „Ale vždy je potřeba zvážit správný moment. Aby člověk jen neodešel do ligy, ale jde o to, aby vás chtěl klub, aby vás chtěl trenér, aby s vámi pracoval a podržel vás, když se nedaří,“ přemítá jihlavský kouč. „Dělat přestup jen proto, že jste v lize, by podle mě nebylo pro ty kluky dobré.“

A případný odchod podle Oulehly musí dávat smysl také z pohledu FC Vysočina. „Hráči jsou pod smlouvou. Když přijde dobrá nabídka a kluci by se mohli posunout, majitelé by jim v odchodu určitě nebránili. Ale je potřeba, když klub hráče vychová, aby na tom taky participoval,“ myslí si Oulehla.

Protože má Jihlava v tuto chvíli v přípravě čtyři gólmany, deset obránců, patnáct záložníků a čtyři útočníky, zatím žádné doplňování kádru neřeší.

Jedinou zbrusu novou tváří je čtyřiadvacetiletý nigerijský útočník Adeshina Fatai, který do Jihlavy dorazil na testy. „Je to vysoký a pohyblivý hráč, devítka se zajímavými parametry,“ říká Oulehla. „V sobotním utkání proti Českým Budějovicím si s tím poradil slušně, vyzkoušíme ho ještě proti Liberci a pak se budeme bavit, co a jak dál.“

Naopak zatím padl MF DNES avizovaný test útočníka Havlíčkova Brodu Jakuba Coufala. „Máme tady Justina Wilsona, Talla, na útočné devítce může hrát i Křivánek nebo Franěk. Takže alternativy máme,“ vysvětluje Oulehla.

Pokud by tedy měl přijít další útočník, muselo by se jednat o nadstandardního hráče. „Musíme pracovat s hráči, které tu máme, a vyhodnocovat, co bude dál. Myslím si ale, že do nějakého útočníka bychom šli pouze v případě, že by to bylo fakt zajímavé. Nebo do mladého kluka, se kterým bychom pracovali a měl přínos pro klub do budoucna,“ doplnil Oulehla.