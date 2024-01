První liga je lákadlem. Jihlavský talent Fila ale o budoucnosti jasno nemá

Navíc mu v létě končí aktuální kontrakt a od pondělí může bez vědomí jihlavského klubu jednat s kýmkoliv o tom, kam v létě povedou další jeho kroky.

Už jste měl hodně telefonátů?

Mně osobně ještě nikdo nevolal. Řeší to agent.

Vím, že o vás byl zájem z několika prvoligových klubů. Řešila se Ostrava, Olomouc, České Budějovice nebo Pardubice. Vnímal jste to? Nebo to vyloženě necháváte na agentovi?

Já to nechávám na agentovi. Takže to řeší on.

Kdybyste si měl tipnout, jestli ještě jarní část sezony odehrajete v Jihlavě, kolik procent byste takové možnosti dal?

To se neodvážím vůbec tipovat (usmívá se). To fakt nevím.

Je ve hře vůbec ještě myšlenka, že byste angažmá v Jihlavě prodloužil? Nebo je první liga příliš velké lákadlo?

První liga by měla být lákadlo pro všechny. Pro mě určitě je. To je momentálně můj cíl.

A co si zahrát nejvyšší soutěž po případném postupu s Jihlavou? Je to zajímavý scénář?

Bylo by to krásné, kdybychom s Jihlavou postoupili do první ligy. Uvidíme, jestli to nějak dopadne, nebo ne.

Vnímáte to tak, že to na Vysočině nyní je téma? Porvat se o to? Jste jediný bod za barážovou příčkou...

Určitě. Od prvního místa nás dělí devět bodů, což je velká ztráta. Ale minimálně do baráže se chceme dostat.

Jak hodnotíte uplynulý podzim? Jste spokojen, jak se vám dařilo?

Týmově? Mohlo to být lepší. Myslím, že jsme měli pár ztrát, které nemusely být. Ale i u mě osobně to mohlo být ještě lepší. Měl jsem taky pár věcí, u kterých doufám, že se do další půlsezony zlepší.

Ve 14 zápasech jste dal 7 branek. S tím jako záložník můžete být asi spokojen.

No, dařilo se (usmívá se). Ale říkám, mohlo toho být víc.

Jak bude vypadat váš nejbližší program? Zimní příprava v Jihlavě začíná příští týden.

Ano, příští týden máme první trénink. Přes volno, přes Vánoce, jsme měli individuální plán. Ten jsem plnil. A v pondělí 8. ledna začínáme přípravu.

Říkáte, že o konkrétní nabídce z ligy zatím nevíte. Přesto: je to v hlavě, ta myšlenka, že teď je otevřená cesta?

Určitě.

Takže se to honilo hlavou i přes vánoční svátky?

Jo, probírali jsme to i doma. Řešíme, co by bylo nejlepší, jak to všechno dopadne.

A kdybych se zeptal na ideální scénář podle vás?

To nedokážu říct, to je hodně těžká otázka. Nechci nějak tipovat.

Jihlavští fotbalisté Šimon Gabriel (vpravo) a Lukáš Fila se občerstvují.

Spekulace, které se v souvislosti s vámi psaly už během podzimu, jste vnímal? Které kluby se na vás dívají?

První jsem zaregistroval to s Českými Budějovicemi. To nějak přišlo z ničeho nic. A pak už jsem jen četl v novinách, co se říkalo. Agent mi něco říkal. A to bylo asi všechno.

Vy osobně máte v lize nějaký tým, který by vás lákal?

Ostrava může být hodně zajímavá. Ale jinak nevím. Nějak si vybírat, to je těžké.

Na druhou stranu: přemýšlet, který prvoligový tým by pro vás mohl být dobrý, to jsou asi příjemné starosti. Zvlášť když vám v neděli bude teprve dvacet.

To asi jo. (usmívá se)

Vy osobně máte nějaký svůj oblíbený klub, kterému v české lize fandíte?

To ne. Já se spíš dívám na první ligu celkově. Nemám to tak, že bych byl skalní fanoušek nějakého týmu.

Takže nepatříte mezi ty lidi, kteří tvrdí, že se český národ dělí na sparťany a slávisty?

Ne, to ne. (usmívá se)