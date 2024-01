V Jihlavě řeší útok. Na zkoušku by měl přijít jeden hráč, slibuje kouč

„Zatímco v létě máte k dispozici tři čtyři týdny, nyní se bavíme o nějakých osmi devíti týdnech. To je veliký rozdíl. Je stoprocentně daleko větší prostor a čas věci vyladit, posunout je dál,“ říká čtyřicetiletý kouč FC Vysočina, pod jehož vedením Jihlava přezimovala na páté příčce tabulky. S pouze jednobodovou ztrátou na barážové příčky.

„Nesmíme usnout na vavřínech. Čeká nás určitě ještě hodně práce,“ naznačuje jihlavský trenér.

Hráči se většinou na fyzicky náročnou zimní přípravu příliš netěší. Jak to vnímá trenér?

Volno bylo už dlouhé, takže mám samozřejmě velkou chuť do práce a těším se na to. Bude spoustu času a prostoru na zlepšení.

Už se vám honí hlavou, co hráčům před úvodním tréninkem řeknete?

Že určitě budeme chtít navázat na úspěšný podzim. Zejména v té náročnosti. Posouvat některé věci v detailech, zejména v obranných věcech máme ještě hodně co zlepšovat. Dostali jsme 21 branek, což je relativně hodně. Takže na defenzivě budeme pracovat.

Zmínil jste dlouhé zápasové volno. Měl jste čas si od fotbalu odpočinout, úplně od něj vypnout?

Myslím, že se to ani nedá. Člověk si samozřejmě odpočine, dělá i jiné věci. Ale stále jsem byl v dění. Sledoval jsem top evropské ligy, protože tam člověk nejvíce hledá inspiraci. Navíc jsem byl pořád v komunikaci s majitelem klubu, s hráči, kteří měli individuální tréninkové plány. Takže ta práce v uvozovkách nikdy nekončí.

Už během podzimu jste měli hodně široký hráčský kádr. Budete se ho snažit v zimní pauze nějak doplnit, posílit?

Jeden, možná dva příchody jsou v jednání. Uvidíme, jestli se to podaří dotáhnout už před prvním tréninkem, nebo až v průběhu přípravy.

Už během podzimu jste mluvil o tom, že byste chtěl zvýšit konkurenci v útoku. Je to priorita?

Určitě je to post, který je pro nás, myslím si, teď nejvíce aktuální. Co nejvíce řešíme. Měl by přijít jeden útočník na zkoušku. Uvidíme, jak do dopadne.

A co naopak odchody? Po výsledkově povedeném podzimu je o vaše hráče údajně docela veliký zájem.

To ano. Ale nedokážu v tuto chvíli říct, jestli někdo odejde. To je otázka spíše na majitele klubu. Jak jednání probíhají, co konkrétního tam je a není. Ale myslím, že naši hráči už teď jsou a do budoucna budou pro ligu zajímaví.

Jihlavští fotbalisté slaví výhru, zleva gólman Pavel Soukup, střelec Lukáš Fila a kapitán Filip Vedral.

Hodně se skloňuje jméno Lukáše Fily, o kterého má údajně zájem polovina klubů v první lize. Bavil jste se s ním o jeho další budoucnosti?

Samozřejmě bavil. Už v průběhu podzimu, stejně jako teď. Každý hráč se chce v kariéře posunout, čekám, výš, dělá pro to co nejvíce může. U Lukáše to teď bude o tom, aby se pobavil s majitelem klubu, případně s dalšími zájemci, kteří o něho jsou. A aby to nějakým způsobem sladili. Jestli smlouvu prodlouží, nebo jestli se nějakým způsobem posune. Třeba už v tento moment. Ale to teď skutečně nedokážu říct.

Prozradíte, jak by první dny zimní přípravy měly vypadat?

Bude to nějaký mix. Samozřejmě půjde o nabírání kondice. Hodně mapujeme intenzitu, jakým způsobem pracujeme. A budeme to opět chtít posunout na vyšší úroveň. Aby intenzita a kvalita z pohledu fitness byla ještě lepší. Na to mám v týmu Róberta Ollu, kondičního trenéra, který je odborník. A spolu ty věci hodně konzultujme.

A další úkoly?

Už jsem zmínil, že budeme chtít zkvalitnit defenzivní práci celého týmu. Máme také spoustu mladých hráčů, u kterých to bude o individuálním posunu. Hlavně kluci, kterým je osmnáct, devatenáct let, mají obrovský prostor na to se zlepšit. Zároveň budeme chtít mužstvo celkově vyladit, aby byl tým ještě kompaktnější a kvalitnější.

Úvodní přípravný zápas, navíc hned s ligovým soupeřem, hrajete už v sobotu v Českých Budějovicích. Jak jste vůbec se skladbou přípravy spokojen?

Myslím si, že je to dobré. První dva zápasy hrajeme proti prvoligovým týmům. Liga se rozjíždí brzy, není moc prostoru s ligovými soupeři hrát. Takže jsme tam namixovali i týmy ze druhé či třetí ligy. Myslím si, že je to namyšlené fajn. A je to tak v pohodě.

Hodně pikantní příprava čeká zejména brankáře. O místo jedničky se poperou hned tři kvalitní gólmani, Soukup, Mastný a Jágrik. Už máte vymyšlené, jak s tím naložíte?

Brankáři jsou post, který je u nás hodně silný. Máme tři velmi kvalitní gólmany a navíc Trešla, který je prakticky dorostenec, ročník 2006. Je to velice zajímavý kluk, kterého posouváme k nám. Bude přebíhat mezi dorostem a áčkem.

Na podzim chytali především Soukup a Mastný. Je někdo z nich postu jedničky blíže?

Není. Neříkám, že vždy mají všichni hráči stejnou startovní čáru, protože tak to není. Hráč, který má své roky, je na tom někdy lépe. Ale tady to bude tak, že kluci jedou fakt od nuly. Všichni dostanou nějaký prostor a až se bude start soutěže blížit, vyhodnotíme si, kdo z nich na tom bude nejlépe. A kdo bude z našeho pohledu pro první kolo ten, který týmu nejvíce pomůže.

Jihlavský trenér David Oulehla

Už jsme zmiňovali, že máte široký kádr. Navíc není k dispozici B tým, na jaře vás čeká už jen liga. Zvažujete, že byste některé hráče pustili na hostování?

Budeme to samozřejmě nějakým způsobem monitorovat. Na jaře nás čeká nějakých 14 zápasů, v uvozovkách jenom, takže určitě se může stát, že u některých kluků by se po přípravě nabízela nějaká forma hostování. Hlavně u těch, kteří už na podzim hráli míň a znovu by se neprosadili do základu.

Máte už jasno o tom, čeho byste chtěli na jaře dosáhnout? Od barážové příčky vás dělí jediný bod a určitě je lepší být v pozici honícího psa, než lovené zvěře?

Máte pravdu. Ale já se tímto teď nezabývám. Teď chceme mužstvo co nejlépe připravit a nachystat na první jarní kolo. Samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom všech 14 utkání vyhráli. Ale to je těžké, to samé chtějí i soupeři, kteří na tom také pracují. My se budeme soustředit hlavně na sebe, aby se nám podařilo mužstvo dobře rozhýbat. A správně vstoupit do jarní sezony. Protože právě ten vstup je vždy hnací silou. A když vám vyjde, je to fajn.