Jihlava řeší, jak zkrotí svého Jekylla a Hyda. Potřebujeme konkurenci, ví kouč

Hrdina, nebo psanec. Obě tyto role současně nyní v týmu druholigových fotbalistů FC Vysočina plní jedenadvacetiletý útočník Justin Araujo-Wilson.

„Jekyll a Hyde,“ pomáhá si jihlavský trenér David Oulehla postavou z románu skotského spisovatele Roberta Louise Stevensona Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda.

„V zápase vám dá první branku, ale pak výkon svůj i celého týmu shodí vyloučením,“ krčí rameny Oulehla. „Když ve čtrnácti zápasech dá šest gólů, není to špatné číslo. Ale pak oslabí mužstvo. Podruhé nás v této sezoně prakticky pohřbil. A tenhle problém nejde přecházet do nekonečna.“

V pátečním domácím zápase proti Líšni (1:1) Araujo-Wilson na začátku druhého poločasu vstřelil vedoucí branku. Ale po jeho vyloučení za druhou žlutou kartu v 61. minutě Jihlava dohrávala půl hodiny v deseti lidech a nakonec brala jen bod.

Kouč Oulehla tak byl na svého svěřence z Trinidadu a Tobaga opravdu hodně naštvaný. „Je to hodný kluk, kterého mám rád. Mám s ním výborný vztah, respektuji ho. Ale je to složité. Je to o jeho mentalitě. Má to v sobě nějak nastavené, nějak přemýšlí, nějak reaguje. A tyhle věci ubližují celému týmu,“ zlobil se Oulehla. „Je to otázka na zamyšlení. Pro nás, pro majitele klubu. Tak se chovat nemůže.“

Domluva a trest nepomohly. Kouč chce konkurenci

Za hráče se tentokrát nepostavilo vedení klubu. „Někdy má nadstandardní fotbalové věci. Je to typický útočník, dokáže se dostávat do šancí, dávat góly. Ale ve svém věku má problém ovládnout sám sebe,“ kroutí hlavou sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Budeme si to muset velmi výrazně vyříkat.“

Trenér však vzal část viny za vyloučení na sebe. „V poločase jsme s ním mluvili, říkali jsme mu, ať si po první žluté kartě dá pozor. Ale je to moje chyba, znám toho hráče, vím jak se chová. Takže jsem ho měl vystřídat. A tečka,“ říká Oulehla. „Je to moje chyba. Shodil celou naši týdenní práci.“

Jihlavští fotbalisté slaví výhru, zleva Justin Araujo-Wilson, Lukáš Fila a Jan Chytrý.

Chování zmiňovaného hříšníka nebude Jihlava řešit poprvé. „Je to tak, řešili jsme to už po Varnsdorfu,“ připomíná Oulehla předchozí vyloučení a následný dvouzápasový trest ze začátku října. „Myslím, že to pocítil, velkým způsobem.“

Přesto, že šlo podle Oulehly o interní rozhodnutí klubu, které nechtěl více rozebírat, MF DNES se podařilo zjistit, že Araujo-Wilson dostal varování, že každá další absence zaviněná disciplinárním trestem, ho vyjde na pět tisíc korun.

„Nyní je čas se zastavit, vyhodnotit si to a říct si, jak dál,“ pokračuje Oulehla. „Určitě nejlepším lékem na tyto věci je konkurence. Osobně bych hledal a přivedl dalšího útočníka, protože Tall mu dostatečnou konkurenci nevytvořil,“ zmiňuje dalšího útočníka FC Vysočina Mameho Alassaneho Talla (24). „Je potřeba, aby Justin cítil tlak, že má za sebou nějakého vlčáka. A ten se tlačí na jeho místo v sestavě.“

Vyhlédnutého mladíka nyní testuje Alkmaar

Podle Vaculíka je hranice mezi úspěchem a neúspěchem velice tenká. „Po zápase na Žižkově jsem Justinovi říkal: dal jsi gól, pomohl jsi nám, rozhodl jsi. Ale nechybělo mnoho a vůbec jsi nehrál,“ prozrazuje šéf jihlavského klubu.

„Proti Příbrami nastoupil Radek Křivánek, v zápase nevypadal vůbec špatně. Ale bohužel zranil se,“ zmiňuje Vaculík dalšího ofenzivního hráče Jihlavy. „Kdyby byl zdravý, tak Justin na Žižkově nehrál.“

Není vyloučeno, že Jihlava situaci v útoku bude během nadcházející zimní pauzy řešit. „Justin nám někdy pomůže góly, jindy nás jeho chování nějakým způsobem stojí body. A pokud tyto věci do budoucna nezměníme, může tím klesnout jeho kredit,“ tuší Vaculík.

Vyloučeno tak není ani trenérem vyzývané posílení útoku. „Útočníci jsou vždy nedostatkové zboží, ale nějaká tři čtyři jména na papíře mám,“ prozradil Vaculík. „Ale je to o tom, jestli si hráče budeme moct finančně dovolit a jestli zapadne do naší filozofie. Hráč sem musí chtít a zapadnout do kabiny.“ Navíc, jak už bylo řečeno, o útočníky – a zejména gólové – je zájem také jinde. „Jeden hráč, který se mi líbí, je momentálně na zkoušce v Alkmaaru,“ zmiňuje Vaculík silnou konkurenci z Nizozemí. „Je to hráč, kterého nikdo nezná, je velmi mladý. A je klidně možné, že o něj budeme muset zabojovat s tímto týmem. Takže jsem sám zvědavý, koho se nám podaří přivést.“

Oulehla se nebrání příchodu talentovaného hráče. „Nemám problém, když bude hrát mladý kluk. Hlavní je, když bude pracovitý a bude chtít na sobě makat,“ prozrazuje jihlavský kouč. „Ale opravdu si myslím, že by Justin nějakou konkurenci měl dostat.“

Araujo-Wilson byl v minulém ročníku se sedmi góly nejlepším střelcem Jihlavy. Po podzimu je druhým nejlepším kanonýrem FC Vysočina. Více tref si připsal jen devatenáctiletý záložník Lukáš Fila (7).