Máme pět červených karet, to musíme řešit, zlobí se jihlavský trenér Oulehla

„Šlo o jeden z našich nejhorších výkonů na podzim,“ popsal Oulehla v závěrečném hodnocení především výkon z první půle. „Paradoxně jsme po poločase měli duel v nadějné poloze,“ připomněl vedení 2:1 v polovině souboje. Na konci však musel být rád i za remízu.

Už jste vnitřně skousl nedělní výkon svého týmu ve Varnsdorfu?

Vždycky to nakonec nějak pokoušete, ale pořád mě na něm mrzí dost věcí. V první řadě jsme se neprezentovali takovým výkonem, jakým bychom chtěli.

Vypadalo to, jako by měli hráči blok z letošního dubna, kdy na stejném hřišti prohráli 2:7...

Taky jsem si to říkal. Ale je taky pravda, že soupeř na nás vletěl a skvěle eliminoval naše možnosti. Nakonec jsme mohli vyhrát i prohrát. Co mě ovšem hodně zaráží, jsou dvě červené karty, které jsme ve druhé půli dostali.

Trestal podle vás hlavní sudí vaše hráče oprávněně?

V prvním případě naprosto jasně. Araujo-Wilson dvakrát udeřil protihráče, takže nebylo o čem diskutovat. A věřte, že my jeho jednání jen tak nepřejdeme! No a v případě Tonbula, tam se na to ještě budu muset aspoň jednou podívat na videu.

Ptal jste se po utkání Justina Araujo-Wilsona, co ho tak rozčílilo?

Na hřišti se pohybuje hodně nahoře, chodí do osobních soubojů a čelí faulům... Jeden takový ale rozhodčí otočil a pískl ho na druhou stranu, což Justina podráždilo. Jenže to pro něj absolutně nemůže být omluva.

Celkově se zdá, že je na tom váš tým letos s disciplínou dost bledě...

Přesně tak, máme z 12 zápasů 5 červených karet. A pozor, neříkám, že je to vina rozhodčích, za tím jsou naše chyby. Proto si to teď musíme všechno vyhodnotit a pak se hlavně zlepšit.

Máte nějaké vysvětlení, proč je vyloučených ve vašem týmu tolik?

Chceme hrát nahoře, pohybujeme se po celém hřišti a často chodíme do soubojů jeden na jednoho. Je ale otázka, jestli tak dokážeme hrát. To teď musíme rozebrat.

Takže reprezentační pauza přišla v pravý čas? Co dalšího během ní ještě budete řešit?

Třeba to, že jsme dostali docela dost gólů, takže se zaměříme na defenzivní hru. Protože jestli chceme být úspěšní, nesmíme takhle často inkasovat.

Bezprostředně po zápase ve Varnsdorfu padlo ve vašem hodnocení i to, že jste naštvaný sám na sebe. Proč?

Týden chystáte tým, připravujete ho a najednou po pár minutách vidíte, že je všechno jinak. Tak si logicky říkáte, jestli je to chyba hráčů, nebo nás trenérů. Víte, nejsem typ, který když se něco nepovede, ukazuje hned na hráče nebo na rozhodčí, snažím se hledat chyby i u sebe.