Jak se Brno chystá na sezonu. O šanci si říká osmnáctiletý Mach

„Marek si výrazně říká o místo v základní sestavě,“ pravil po utkání brněnský trenér Pavel Šustr, který se vyjádřil také k informaci běžící v posledních dnech mezi fanoušky, totiž že Zbrojovka sleduje (nebo rovnou testuje) zahraniční posilu se zkušenostmi z Ameriky. „Není to pravda. Alespoň já o tom nic nevím,“ zakroutil hlavou rezolutně.

FC Zbrojovka Brno – Nitra 4:0 Branky: 17. a 60. Růsek, 20. Magera, 85. Zikl.

Poločas: 2:0.

Sestava Brna: Halouska (46. Floder) – Sukup (56. Kotula), Pavlík (46. Šural), Kryštůfek (65. Černín), Eismann (56. Vintr) – Bartolomeu (46. Fousek), Mach (65. Sedlák), Bariš (56. Kříž), Šumbera (56. Jurásek) – Růsek (65. Zikl), Magera (46. Přichystal).

To Machovo zabudování do druholigového kádru je víceméně realitou. Ve druhém utkání po sobě nastoupil nadějný dorostenec od začátku.

„Je s námi teprve měsíc, ale znám ho dobře z mládeže. Marek je výborně připravený, jeho herní projev je vyvážený. Dokáže být správně soubojový, má čtení hry, fotbalovost. To je jeho největší přínos. Ještě musí celkově zrychlit svoji práci na hřišti a naučit se být správně důrazný. To do sebe dostane,“ podotkl Šustr.

Jeho tým pokračuje na vlně vysokých přípravných výher. Po Jihlavě (5:2) ukázal svůj důraz v koncovce i Nitře.

Pozitivní pro Zbrojovku je, že dokáže dávat velké množství gólů i bez svého nejlepšího jarního střelce Petera Štepanovského. Slovenský záložník sledoval v sobotu utkání zpoza ohrazení s berlemi v rukou, na šest týdnů ho vyřadilo zranění kolene.

„Každý gól zvedne sebevědomí, i když bych byl rád, aby to padalo hlavně se začátkem druhé ligy,“ řekl ofenzivní brněnský hráč Antonín Růsek, střídající v sestavě místa v záloze a v útoku. Nitru pokořil dvakrát a patřil k nejlepším na hřišti.

Ve druhé půli symbolicky přenechal místo svému parťákovi z mládežnických reprezentací Martinu Ziklovi. Nejlepší hráč minulého ročníku Juniorské ligy hrál v přípravě po zranění poprvé. Statistici mu připsali gól po skrumáži v 85. minutě.

„Co jsem slyšel, gól šel hodně za ním. Do hráče Nitry žduchnul, i to je důležité,“ pochválil spoluhráče Růsek. „V minulé sezoně v áčku nebyl tak nasazovaný, jak by si představoval. Doufám, že se zvedne a že jeho minutáž půjde nahoru,“ dodal Růsek.