Zbrojovka se vrátila k jaru, nové rozestavení jí nesvědčilo

Záložník Adrián Čermák fotbalisty Zbrojovky neposílí, po sobotním duelu proti Jihlavě (5:2) brněnský klub jeho zkoušku ukončil.

Jednu změnu, a to poměrně výraznou, ale víkend Zbrojovce i tak přinesl. V horkém sobotním dopoledni v Zastávce u Brna naráz přešla k rozestavení 4-4-2, které úspěšně praktikovala na jaře.

„Dva týdny jsme zkoušeli něco jiného. Dnes jsme se bez tréninku vrátili k tomu, co jsme hráli celou jarní část sezony, a na chlapcích je vidět, že to mají zažité. Jako kdybychom se vrátili tam, kde to dobře známe,“ uvedl trenér Pavel Šustr.

Proč se rozhodl ustoupit od plánu hrát v rozestavení 4-3-3, které Zbrojovka praktikovala v první části přípravy?

„Necítil jsem, že jsme v tom pevní, že to hráčům sedí a že bychom s tím mohli být úspěšnější. Neříkám, že u jarního schématu určitě zůstaneme, ale 4-3-3 nám úplně nesedí. Nebudeme dělat žádné harakiri a hrát podle toho, jak se chce mně, ale tak, jak budeme co nejvíc úspěšní,“ podotkl Šustr.

Nebyla to jediná odchylka od plánu, s nímž svoje mužstvo do útulného areálu v Zastávce u Brna vezl. Na hřiště znovu poslal (kromě testovaného Čermáka, který hrál déle) dvě odlišné jedenáctky na dva poločasy. Přestože původně zamýšlel nechat hrát víc základní sestavu, v poločase ji vyměnil.

„Kluci pracovali dobře. Necítil jsem, že je potřeba nechávat je tam déle než poločas,“ řekl.

Hráči na novinku zareagovali zajímavým výkonem. Dokázali dávat góly po pohotových dorážkách i krásnými střelami ze střední vzdálenosti, Jihlavu přehrávali.

Výrazně však jejich fanouškům zatrnulo krátce před poločasem, kdy jihlavský zadák Mohamed Tijani nešetrně „zajel“ do Petera Štepanovského a jeden z nejlepších střelců Zbrojovky musel po dlouhém ležení na trávníku střídat.

Po utkání už ale Štepanovský pochodoval v civilu do auta v plážových pantoflích a bez viditelných problémů. Soupeřovy kopačky by na jeho kotnících neměly zanechat větší stopy.

Pro Čermáka šlo o prvních i posledních 60 minut v dresu Zbrojovky. „Adrián má potenciál, ale během týdne ani tady v zápase mi neukázal, že by byl lepší než naši hráči. Neviděli jsme to, co jsme očekávali, zkouška je uzavřená,“ hodnotil testovaného hráče z Táborska trenér Šustr.

Příští zápas má Zbrojovka v sobotu proti Nitře a dá se čekat, že snaha navázat herním stylem na vydařené jaro bude pokračovat.

„Mně se líbí, jak hraje Liverpool, jak jeho hráči pracují. Na to my zatím ale nemáme,“ vyložil Šustr. „Není to o tom, že by naši kluci nechtěli, ale potřebovali bychom na tom pracovat dva tři roky. Dlouhodobé návyky se špatně mění,“ dodal.