Brněnská „Flinta“ rozstřílela fotbalovou Jihlavu také v přípravě

„Zápas s Brnem nám herně moc nevyšel,“ připustil asistent trenéra Josef Mucha v hodnocení pro klubový web. „Rozhodly velké, řekl bych spíše obrovské, individuální chyby, které někteří hráči udělali.“

Hlavním smolařem byl jihlavský stoper Mohamed Tijani. Ten během minuty Brnu daroval dvě branky a bleskový obrat z 1:0 na 1:2.

Nejprve ve 23. minutě za záda překvapeného gólmana Veselého srazil míč po Eismannově centru z levé strany. A jen o pár vteřin později ve vlastním vápně trefil jednoho z útočících hráčů. Odražený míč následně pohotově „uklidil“ do jihlavské branky Lukáš Magera.

„Chyby je možné přičítat i zátěži, kterou mají hráči za sebou,“ hledal omluvu Mucha. „A ani v zátěži by se takové věci, které my jsme udělali, neměly stávat. To se pak těžko hraje,“ doplnil.

Jihlava sice dokázala ještě před přestávkou srovnat na 2:2, ve druhém poločase ji však soupeř, kterému se přezdívá „Flinta“, nasázel další tři branky.

„Tři čtvrtě zápasu jsme nechali hrát kluky tak, aby někteří měli už větší zátěž. Chtěli jsme vidět, jak hrají spolu,“ vysvětluje Mucha. „Naopak Brno protočilo dvě jedenáctky. A když jsme prostřídali my, už v naší hře chyběly automatismy, které by tam měli být.“

Méně vytížení hráči v sobotu odpoledne nastoupili v přátelském zápase v rámci oslav 90 let založení oddílu ve Vladislavi. A domácím tam k jubileu nadělili osm gólů.

Další přípravné utkání čeká Jihlavu ve středu, kdy se v Táboře střetne s prvoligovými Teplicemi. Trenéři doufají, že už budou moct využít i některé z marodů: drobné šrámy do hry v sobotu nepustily útočníka Stanislava Klobásu a záložníka Lukáše Vaculíka, zlomený nos má středopolař Samuel Šefčík.