Vachoušek opět na scéně. Chci být lepší než táta, věří si syn teplické ikony

Úkol to nebude snadný, vždyť jeho otec je evropským šampionem do 21 let a bronzovým z Eura 2006 a kopal i za Olympique Marseille, Slavii, Spartu či Austrii Vídeň. V teplickém klubu, odkud se k velké kariéře odpíchl a kde ji taky završil, teď dělá sportovního ředitele.

Ovšem o premiérovém startu svého potomka v áčku neměl ponětí. „Netušil, že dostanu první minuty, věděl jsem to asi dřív než on,“ líčil mladší z Vachoušků. „Bylo štěstí v neštěstí, že se zranil Radosta. Neměl jsem být původně ani na lavici a dozvěděl jsem se to až ráno.“

Ale že by se z toho rozklepal? S nervozitou za Vachouškem nechoďte, necloumala s ním. „Většinou trémou netrpím, máme to asi v rodině. Ani zkoušky ve škole nejsou problém,“ pousmál se Tadeáš Vachoušek. „Spíš jsem si to užíval.“



Užíval si poslední desetiminutovku zápasu, který skláře díky vítězství 2:0 vystřelil do pohárového čtvrtfinále. „Oproti dorostu je to rozdíl, ale měl jsem dva balony a nezkazil je. Jsem rád, jak jsem těch deset minut odehrál.“

V lednu se zapojil do tréninku áčka, a aby se s prvoligovým mužstvem mohl připravovat, podepsal svou první profesionální smlouvu. „Zkouším to a jsem rád, že mi trenéři takhle dávají příležitost,“ cení si junák, který pro debut oblékl symbolicky dres s číslem 14, s nímž na Stínadlech nastupoval jeho táta.

V sedmnácti letech ví, že ještě není hotový fotbalista. „Po herní stránce potřebuji zlepšit souboje, a to i ty hlavičkové. Nabrat svaly, zkušenosti. Snažím se posilovat. Rychlostně to docela funguje,“ nezaostával.

Během tréninků sklářů okukuje hlavně ofenzivní buldoky. „Inspirují mě naši útočníci Mareš a Řezníček,“ svěřil se. „Ideálním postem pro mě je hrot, podhrot, ani křídlo mi nevadí.“

Vida, i útočné choutky zdědil po tátovi. I proto se domácí hovory často stáčí k fotbalu. „Ale nehádáme se,“ přísahá junior. „Jen když se tátovi něco nelíbí, tak radí hodně. Záleží na mém výkonu, stává se to jednou za čas.“

I díky těmhle radám by se chtěl prosadit jako jeho úspěšný otec. Tedy ještě o něco víc, jak si předsevzal. „Doufám, že to je hodně reálné,“ věří si. Příjmení Vachoušek ho nesvazuje: „Nevidím v něm problém. Občas někdo prohodí, že musím být jako táta, ale já tyhle věci neřeším.“