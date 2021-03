Kodad to odjezdil a byl nebezpečný, chváli mladého střelce teplický trenér

Úsměv se rozzářil celým Teplicím, vždyť slavily první vítězství roku 2021; v lize se snaží vyhrabat ze záchranářské bažiny, ale sbírají pouze porážky a remízy.

„Už v Olomouci před devíti lety, když jsem končil hráčskou kariéru, nám to v lize dřelo, ale v poháru jsme byli uvolnění. Teď to může být podobné,“ věří teplický trenér Radim Kučera. „Proti Brnu jsme chtěli vytížit méně používané hráče. A někteří hráči předvedli velice zajímavé a překvapivé výkony!“



Jako prvního Kučera jmenoval veterána Grigara, který se vrátil do branky sklářů. „Podržel nás, je to pro něj psychická vzpruha. Po zranění hrál velmi dobře stoper Knapík, Kodad to odjezdil a byl nebezpečný,“ chválil kouč, který dal první minuty v áčku Tadeáši Vachouškovi, synovi klubové legendy.

„Všichni odvedli dobré výkony, Droehnle hrál po stopce, Vukadinovič vstřelil první gól. Přál jsem ho i Řezníčkovi, aby se v tom vnitřně neužíral. Šanci nevyužil, snad pookřeje v dalším zápase, gól ho může probudit.“

Po šedivé 1. půli Teplice svého soupeře zmáčkly, Vukadinovič se prosadil střelou z hrany vápna, pak volný Kodad poslal balon podél brankáře.



„Možná jsem míč trefil i holení. Jsem rád, že to tam spadlo. Přitom až ráno jsem se dozvěděl, že půjdu do základu, když se zranil Radosta,“ líčil Kodad, kterému je 22 let a ještě nedávno kopal jen krajský přebor: „Byla doba, kdy jsem v lepší kariéru už nevěřil. A jsem rád, že jsem to nevzdal. Budu na sobě dál makat.“

Makat budou i Teplice v poháru. „Uvidíme, co los, přál bych si hrát doma. Chceme se dostat ještě dál,“ řekl Kučera. „Hráči mi proti Brnu příjemně zamotali hlavu. V prosinci jsme měli torzo kádru, teď je našlapaný, chtějí se ukázat.“