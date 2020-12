Můj vítězný gól? Byla to snadná práce, hlásil jihlavský Shudeiwa

Až druhý prosincový den našli svěřenci trenéra Aleše Křečka konečně ten správný recept a připsali si první tři body z vlastního stadionu. Vítěznou trefu na 2:1 v souboji s Táborskem si připsal na konci první půle Fares Shudeiwa.

„Gólová situace se zrodila tak, že Vojta Křišťál mi po centru posadil balon na nohu a já už pak střílel do prázdné brány. Byla to docela snadná práce,“ usmíval se teprve osmnáctiletý odchovanec třebíčského fotbalu, pro něhož to byl premiérový gól ve druhé lize.

Syn slovenské maminky a jemenského otce se k týmu FC Vysočina znovu připojil teprve nedávno. „Minulou sezonu jsem si při zápase s Pardubicemi přetrhl vaz v kotníku a pak jsem dlouho marodil. Vrátil jsem se vlastně až po čtyřech měsících,“ prozradil Shudeiwa.

Na hřišti pražské Dukly strávil na trávníku něco málo přes hodinu, ovšem s Táborském už odehrál téměř celé utkání.

„Kondičně ještě pořád nejsem v úplně optimální formě, ale s každým zápasem je to lepší,“ ujišťoval šikovný fotbalista.

Za svůj středeční výkon a gól si ve středu vysloužil pochvalu od hlavního kouče FC Vysočina. „Rozhodně nelítá někde v oblacích, naopak na sobě tvrdě pracuje. Věřím, že před sebou má velkou fotbalovou budoucnost,“ uvedl na adresu svého mladého svěřence Křeček.

Poslední utkání letošního kalendářního roku odehraje Vysočina už v sobotu v Praze, kde ji čeká souboj s tamní Viktorkou Žižkov. A podle předpovědi počasí by mělo být výrazně tepleji než ve středu. I když konkrétně Shudeiwovi mráz nevadil. „Nevnímal jsem ho. Jakmile jsem se rozeběhl, bylo to v pohodě,“ hlásil s úsměvem.