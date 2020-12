Předposlední Táborsko proti Dukle pod dekou. Souboj nespokojených

V tabulce mají nadále jen osm bodů, což znamená předposlední místo. O bod před Jihočechy je dvanácté Blansko, ale další týmy už mají odstup.

„Rozhodly naše neproměněné šance v prvním poločase. A pak také inkasovaná branka ze standardní situace, kdy jsme dvě minuty po naší vedoucí brance o vedení přišli,“ vrací se k prohře na Vysočině kouč Miloslav Brožek.



Předchozí tři prohry za jeden týden pro nováčka snesly přívlastek smolné. Vždy o neúspěchu rozhodl až nezvládnutý závěr střetnutí. „V Jihlavě jsme si na konci uvědomovali situaci. Byli jsme nervózní a mnohdy nám ve hře chyběl klid,“ přiznává trenér.

Skóre do zimní pauzy si Jihočeši mohou vylepšit v závěrečném podzimním utkání, kdy v neděli od 13.30 hodin přivítají pražskou Duklu. „Je to silný soupeř a budeme muset podat velmi dobrý výkon, abychom uspěli. Případné získané body by pro nás byly velmi důležité,“ uvědomuje si.

Ani případný skalp pražského týmu ale pozici Brožkova celku výrazně nevylepší. „Hodnocení tohoto půlroku už se příliš nezmění. Je jasné, že během zimy budeme muset udělat změny, které povedou k tomu, abychom soutěž zachránili,“ zdůrazňuje.

Zbyněk Musiol (vlevo) z Táborska a Tomáš Vlček z Jihlavy

Ani nejbližší soupeř Jihočechů není ve velké pohodě. V tabulce je až devátý s bilancí 3-5-3. Psychika může v neděli rozhodovat.

„Nejsme v depresi, ale minideka na nás leží. Takové výsledky by měly vliv i na zkušenější týmy. Musí si to vyříkat hráči sami, chopit se toho zejména ti zkušenější. Čeká nás poslední zápas, pak bude dlouhá pauza. Není se na co šetřit,“ velí Miloslav Brožek.