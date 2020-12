Jihlava urvala první domácí výhru. Mladí už to měli v hlavách, ulevilo se kouči

Byl to nepříjemný balvan, který táhl ke dnu sebevědomí omlazeného jihlavského fotbalového týmu. Vysočina až na pátý pokus dokázala v domácím prostředí urvat vítězství.

Vydřená výhra 2:1 nad Táborskem přišla v důležitý moment: svěřenci kouče Aleše Křečka dokázali odskočit stále se přibližujícímu dnu tabulky druhé ligy.

„To vítězství je hodně důležité, hlavně pro naše mladé hráče,“ uvědomuje si Křeček. „Hráči už to v hlavách měli. Ani mně se ještě nikdy nestalo, že bych měl doma takovou bilanci,“ zmiňuje jediný bod z předchozích čtyř domácích střetnutí.

„Zápasy, které jsme měli dobře rozehrané, jsme výsledkově nezvládali,“ vzpomíná Křeček. „Proto jsme věděli, že zápas s Táborskem je pro nás hrozně důležitý. Bylo to spíš o hlavě než o dovednostech.“

Cesta k úspěchu však byla znovu trnitá. Hosté ovládli začátek zápasu a po půlhodině hry se dostali do vedení. „Neřekl bych, že jsme do toho vstoupili špatně. Ale soupeř byl v úvodu lepší. Lépe se pohyboval na dost zamrzlém hřišti, kdy balon odskakoval a kombinace tím trošku trpěla,“ všímal si Křeček. „Vyústilo to v branku, kterou jsme dostali,“ zmínil trefu Vozihnoje.

V těžké situaci se však domácí nesložili. Naopak! „Hráči zareagovali pozitivně, spíš nás ta inkasovaná branka nastartovala a ještě do poločasu jsme otočili na 2:1,“ zmínil Křeček vyrovnání Červa a vedoucí branku Shudeiwi. „Posledních patnáct minut jsme hráli fakt dobře,“ těšilo ho.

A v kvalitním výkonu jeho svěřenci pokračovali i po přestávce. „Navázali jsme na dobrý konec prvního poločasu a měli jsme dvě veliké příležitosti skórovat,“ okomentoval šance Vedrala a Lacka. „Chtěli jsme hrát aktivně, spíš si vítězství pojistit. Bohužel se to nepovedlo a postupem času to byl veliký boj,“ pokračoval domácí kouč.

Žádné nervy si však Jihlava nepřipouštěla. „Soupeř za druhý poločas neměl žádnou šanci, ani malou. Takže jsem byl spokojený,“ doplnil Křeček.

V posledním podzimním zápase se v tabulce desátá Vysočina v sobotu představí na Žižkově, kterému aktuálně patří pátá příčka.