Vůch ještě neukázal všechno, ale musí se dát dohromady, ví jeho trenér

Zato v MOL Cupu se Domažlicím dařilo, vyřadily Zbuzany i druholigové Ústí nad Labem a ztroskotali až na pražské Dukle. „Předvedli jsme dobrý fotbal, určitě jsme spokojení,“ potvrdil kouč.

Třetí nejvyšší soutěž má v tomto ročníku speciální přidanou hodnotu, zajímavá je především kvůli obnovené premiéře ligových rezerv. Domažlice tak čekalo bratrovražedné střetnutí s Plzní B, které nakonec podlehly 1:2.

„Možná jsme byli i o něco lepší, ale dostali jsme dva laciné góly,“ mrzelo Vaigla. „Zařazení rezerv celkově hodnotím velice kladně. Myslím, že je to jedině plus, a to jak pro původní týmy ČFL, tak pro ligové celky. Jezdíme na krásné stadiony, navíc úroveň zápasů stoupla.“

Největší pozornost na domažlické soupisce poutá Egon Vůch. Svérázný záložník sice před sezonou čekal na nabídky z vyšších soutěží a s Jiskrou měl v plánu jen trénovat, nakonec ale strávil na Chodsku celý podzim.

„Velice dobrý fotbalista, to o něm všichni ví. Ale myslím si, že předně si musí dát dohromady nějaké osobní věci. Pak to na hřišti bude znát. Zatím neodevzdal všechno, co v něm je. I vinou zranění nebyl na každé utkání stoprocentně nachystaný, ale když je zdravý, tak má velkou kvalitu,“ vykládal Vaigl.