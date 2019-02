Z Kazachstánu zpátky domů. Vůch se upsal Příbrami

Zvětšit fotografii Egon Vůch v dresu Liberce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

dnes 10:01

Ofenzivní záložník Egon Vůch se vrací do Příbrami. Osmadvacetiletý fotbalista přestoupil do dvanáctého týmu ligové tabulky z kazašského Tobolu Kostanaj a v novém působišti uzavřel smlouvu do léta 2020.

Příbram vs. Zlín Online reportáž v sobotu od 15 hodin Vůch se znovu objevuje v Příbrami po více než deseti letech, u Litavky působil jako dorostenec. Českou ligu hrál za Plzeň, Teplice a Liberec a má v ní 121 startů a 11 vstřelených gólů. Poslední rok a půl strávil v kazašských klubech Šachtar Karaganda a Tobol Kostanaj. Vůch už bude připraven na odpolední domácí ligový zápas Příbrami se Zlínem. „Egon u nás v mládežnických týmech již působil, takže není žádnou neznámou. Slibujeme si od něj další zkvalitnění ofenzivy. Poslední utkání odehrál v listopadu, kdy skončila první liga v Kazachstánu, proto nyní trénoval individuálně a doháněl kondiční manko. Na Zlín bude připraven,“ uvedl pro klubový web majitel příbramského celku Jan Starka.