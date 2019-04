Jihlava nezvládla přestřelku v Chrudimi, prohrál i Varnsdorf na Žižkově

Chrudim mohla jít po půlhodině hry do vedení, ale brankář Vejmola vytáhl Vašulínovu penaltu na břevno. Místo toho udeřila ve 42. minutě Vaculíkovou zásluhou Jihlava. Po přestávce mezi 54. až 59. minutou přišla třígólová smršť Chrudimi: vyrovnal Vencl a po něm se dvakrát prosadil Froněk. První branku zaznamenal nadvakrát z pokutového kopu.

V 73. minutě snížil Petr a tři minuty před koncem základní hrací doby vyrovnal Klíma. Jenže Chrudim třetí branka Vysočiny nepoložila a v 90. minutě domácím zajistil plný bodový zisk Vašulín.

Chrudim se posunula na třináctou pozici s náskokem čtyř bodů na předposlední Táborsko. Jihlava prohrála po čtyřech duelech. „Je mi hrozně, protože to, co jsme předvedli za 15 minut druhého poločasu, je katastrofa. Jestli s tímhle chceme pomýšlet na to, že chceme být nahoře a hrát o postup do první ligy, tak je to nemožné,“ řekl České televizi Vejmola.

Žižkov se radoval z první výhry po sedmi zápasech. Vítězný gól zaznamenal v 25. minutě Kubala, který v 82. minutě přidal i pojišťovací branku. Viktoria zůstala poslední a ztrácí šest bodů na první nesestupovou příčku, kterou drží Znojmo. To však sehrálo o duel méně.

Táborsko po prohře v Prostějově zůstalo předposlední

Fotbalisté Táborska prohráli 1:2 v Prostějově a jsou dál patnáctí. Prostějov poskočil na 11. příčku.

Domácí poslal ve 12. minutě po rohu do vedení útočník Kroupa a gólem oslavil 39. narozeniny. Táborsko ale do poločasu srovnalo zásluhou Vandase. Zápas tak rozhodl až po hodině hry Koudelka. Hosté už vyrovnat nedokázali, naopak v závěru měl Prostějov ještě skóre navýšit.

1. SK Prostějov : FC MAS Táborsko 2:1 (1:1) Góly:

12. Kroupa

61. Koudelka Góly:

42. Vandas Sestavy:

P. Le Giang – Kroupa, Slaninka, Koudelka, Polák – Janíček (46. Sus), Biolek, Vošahlík, Lutonský (86. Machynek) – Schuster, Píchal (61. Žikol). Sestavy:

Šiman – Navrátil, M. Kučera (78. Toutou Mpondo), P. Pilík, Valenta (63. Gebert) – Musiol, Vandas (73. Kopřiva), Klusák, Ad. Čermák – Ch. Frýdek, Březina. Náhradníci:

Mucha – Pančochář, A. Ševčík, Machynek, Zapletal, Sus, Žikol. Náhradníci:

Zadražil – Toutou Mpondo, Ngimbi, Gebert, Schramhauser, Pfeifer, Kopřiva. Žluté karty:

36. Koudelka, 64. Sus, 77. Biolek Žluté karty:

80. Klusák

MFK Chrudim : FC Vysočina Jihlava 4:3 (0:1) Góly:

54. Vencl

57. Froněk

60. Froněk

90. Vašulín Góly:

42. Vaculík

73. Petr

87. Jiří Klíma Sestavy:

Zíma – Řezníček, Rendla, Vencl, Hlavsa – Dostálek (80. Krčál), Sixta (90+2. Langr), Kesner (C), Froněk (85. Mastík) – Rybička, Vašulín. Sestavy:

Vejmola – Petr, Tijani (74. Jiří Klíma), Chlumecký, F. Novotný (46. Šefčík) – Vaculík (C) (85. Jawo), Šulc – Javůrek, Zoubele, Preisler – Klobása. Náhradníci:

Mrázek – Krčál, Mastík, Čáp, Langr, Sulík, Ujec. Náhradníci:

Veselý – Vedral, Šefčík, Jiří Klíma, Machuča, Šumský, Jawo. Žluté karty:

16. Kesner, 52. Vencl, 90+4. Mastík Žluté karty:

47. Petr, 79. Chlumecký Rozhodčí: Rejžek – Pfeifer, Leška Počet diváků: 1035

FK Viktoria Žižkov : FK Varnsdorf 2:0 (1:0) Góly:

25. Kubala

83. Kubala Góly:

Sestavy:

P. Soukup – Tusjak, Šimek, Žežulka, Muleme – Urbanec, Súkenník, Frizoni, Burda (77. Bazal) – Hejný (68. Batioja), Kubala (89. Mashike Sukisa). Sestavy:

Porcal – Zbrožek, Kouřil, M. Kubista, Heppner (46. Rudzan) – Bláha, Kodeš, Rudnytskyy – Ondráček, Dordić – Schön (39. Kocourek). Náhradníci:

K. Hrubeš – Auer, Antl, Mashike Sukisa, Opluštil, Bazal, Batioja. Náhradníci:

Samoel – M. Richter, Rudzan, L. Novák, Zezula, Barac, Kocourek. Žluté karty:

57. Žežulka Žluté karty:

90. Kodeš Rozhodčí: Petřík – Kubr, Hock Počet diváků: 933

SK Dynamo Č. Budějovice : FK Baník Sokolov 0:0 (-:-) Rozhodčí: Královec – Nádvorník, Moláček

FC Sellier & Bellot Vlašim : MFK Vítkovice 0:0 (-:-)

FC Zbrojovka Brno : 1. SC Znojmo FK 0:0 (-:-)