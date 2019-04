Jihomoravské fotbalové derby a strach: uspět musí Brno i Znojmo

Domácím scházejí čtyři body (a mají zápas k dobru) na třetí příčku, zajišťující baráž, hosté jsou jenom tři body nad sestupovou příčkou. Šest zápasů před koncem na chybný krok skutečně není prostor.

„Všechny zápasy hrajeme na krev. Je to naše chyba, protože jsme od začátku sezony nevyhrávali zápasy tak, jak jsme měli. Mohlo to vypadat jinak. Takhle je to náročné na psychiku, a s naším mladým mužstvem o to náročnější,“ uvědomuje si brněnský útočník Lukáš Magera.

Nervozita svazuje nohy i mysl

Jak se takový tlak v závěru druhé ligy projevuje? Zbrojovka před týdnem odehrála zápas ve Varnsdorfu (0:2) tak špatně, až to vypadalo, že hráči utkání odflákli.

„Ta zdánlivá nepracovitost pramenila z obavy nepokazit, ze strachu nedovolit si něco navíc. Pak se stalo, že náš zápas nebyl dobrý,“ shrnul Pavel Šustr, trenér Zbrojovky.

Stejná „deka“ padla po dobrém jarním rozjezdu i na Znojmo. Porážku s vedoucími Českými Budějovicemi (2:5) týmu asi nikdo nevyčítal, ale výkon si museli hráči vyříkat.

„Bojíme se hrát s balonem, nakopáváme ho, je to od nás bojácný fotbal. Nemáme mezihru,“ láteřil obránce David Helísek a místo „bojácný“ použil daleko jadrnější výraz. „Běháme bez míče, to nám pak ubývají síly, které nemáme na hru dopředu. Musíme do toho dát mezihru, ne se bát a odkopávat to na náhodu někam za obranu, kde kolikrát ani nemáme šanci uhrát hlavičku,“ povídal Helísek pro web Znojma.

Příčina? Není tajemstvím, že Znojmo má ekonomické starosti, ale trenér František Šturma hráče chválí, jak v „pohotovostním režimu“ přistupují ke svým povinnostem. Spíš tedy zakřiknuté výkony budou odrazem nervozity, stejně jako v Brně. Jen ne ze ztráty šance na postup, ale z hrozícího sestupu.

Je to tlak, svazující v závěru soutěže hráče všude tam, kde o něco jde. Vyprávět by mohli v Hradci Králové, kde hazardují s třetí příčkou tak, jako by ji ani nechtěli. Nebo ve Varnsdorfu. Tamní tým sice hraje bez povinnosti jít do baráže, přesto je čtvrtý - a za poslední období má na kontě tři domácí remízy v řadě.

„Když vidím, s čím se potýkáme my, že nejsme po dvou vítězstvích schopni zvládnout vítězně i třetí zápas za sebou, tak se nedivím tomu, že Hradec s tím má problémy taky,“ chápe situaci Šustr.

V Brně se čekají změny

Derby v Brně může rozhodnout i to, kdo tento tlak lépe unese. Kdo se svého strachu zbaví dřív. „Viděl jsem Zbrojovku na jaře třikrát a hraje výborný fotbal. Bude to těžší zápas než s Budějovicemi. Jestli budeme hrát bojácně, dostaneme tam bůra,“ nepáral se s prognózou Helísek.

Ve Zbrojovce se plánují změny v sestavě, která minule ve Varnsdorfu propadla. „Pořád ta celková situace hraje pro nás, ale nesmíme opakovat zápasy jako ten v minulém kole. Velká omluva patří lidem, kteří tam za námi přijeli. Předvedená hra neměla nic společného s tím, co děláme na tréninku,“ dušoval se zkušený střelec Magera.

Trenér Šustr má k dispozici kompletní kádr. V týdnu se do přípravy vrátil stoper Petr Pavlík i mladý záložník Ondřej Pachlopník.

„Znojmo má v mančaftu řád, pracuje dopředu i dozadu. Jsou tam vidět jasně nastavené věci. Trenéra Šturmu znám, dělali jsme spolu profilicenci. Je jasné, že na nás budou dobře připraveni,“ očekává Šustr.