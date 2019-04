Varnsdorf opakuje: Bez brzdy. Ale baráž není téma, říká trenér

Porcal: Motor už naskočil. Chceme se ukázat Hluchou chvilku už fotbalisté Varnsdorfu přehlušili řinčivou výhrou 2:0 nad exligovým Brnem. A znovu jsou hlasití ve vřavě o postupovou baráž ze druhé ligy. „Už na tréninku v týdnu jsem viděl, že motor zase startuje. Věřím, že tímhle stylem půjdeme dál,“ přeje si brankář Radek Porcal. Jak velká to je výhra?

Brno je velký klub s velkou historií, vítězství si nesmírně ceníme. Vrátili jsme se k naší hře, která nás zdobila do té poslední neúspěšné třízápasové série. Tedy bojovnost a obětavost, jak jsme chtěli. Takže už zase budete čeřit vody ohledně baráže?

My se o baráži nebavíme. Řekli jsme si, že ty tři zápasy, které jsme měli hluché, jsme možná tu baráž v hlavách měli. Teď už ale slovo baráž od nás neuslyšíte, protože jsme skromný klub, malý klub a my se chceme bavit fotbalem. Jste ale překvapený, jak to jde?

Jsem. Kecal bych, kdybych řekl, že ne. Je to fantazie. Máme to hezky rozehrané, ale ještě je plno zápasů do konce. Je to obehraná písnička, jdeme zápas od zápasu. Teď nás čeká Žižkov, který hraje o holý život. Kvůli nevyhovujícímu stadionu by postup asi nevyšel. Štve vás to?

Neřešíme to. Hrajeme o prestiž, za svoje jméno, aby se kluci ukázali a všiml si jich někdo z ligy. To je motivace. Mně v létě končí smlouva, pan ředitel Gabriel zatím nepřišel s novou, uvidíme, co má za lubem. (úsměv) V čem je vaše síla?

V týmovosti a týmovém duchu, v srdci, ve hře na hranici možností. Záříte, přitom nemáte hvězdy.

To je práce pana Gabriela. Většinu hráčů si vybírá on, má na ně čich. Když vidí potenciál, přivede ho. A jakou roli má kouč Oulehla?

Velkou. Vštípil nám svůj styl, není to jen o nakopávaných balonech, chceme hrát fotbal za každé situace, rozehrávat odzadu, předvádět krásný kombinační fotbal. Je mladý a má hodně energie. Byla by pro vás baráž odměnou?

Řekl jsem, že to slovo už neřeknu, takže nebudu odpovídat. (smích)