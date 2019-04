Fotbalové Ústí nad Labem a baráž? Vzešlo to z kabiny, těší trenéra

„Lhal bych, kdybych řekl, že se o tom nebavíme. Chceme udělat maximum, zkusit za tím jít, ale zase se zbytečně nedostávat pod tlak. Jsme rádi, že se i na konci dubna držíme v kontaktu s týmy bojujícími o 3. místo, o baráž se budeme rvát až do konce,“ věří ústecký kouč Aleš Křeček.

Skončit do 3. příčky a v baráži si zahrát o postup do 1. ligy, to je lákadlo. Vysoký cíl ovšem před ústecké fotbalisty nepostavil kouč Křeček ani ústecké vedení.

„Strašně mě potěšilo, že to vzešlo z kabiny. Od hráčů přišel první impulz. Řekli si, že když máme po podzimu 25 bodů, že jaro nebudeme jen dohrávat. A zatím nám to šlape, jsme spokojení.“

Ústí se opírá o hráče, kteří prošli mládežnickými kategoriemi Teplic, v tom je jeho výhoda. „Utvořili super partu, navíc je spojuje hladovost po úspěchu. Kromě Jirky Pimpary snad nikdo nezažil výraznější úspěch a pohybovat se v tak vysokých patrech druholigové tabulky je pro ně lákavé. Loni jsme byli většinu sezony pod vodou, teď je tady atmosféra taková nabitá. Ale nelítáme v oblacích, to by nás hned další soupeř ztrestal.“

Kromě dobré party Ústí zdobí i vyrovnaný kádr, kouč má kam sáhnout. Poslední domácí zápas se Znojmem rozhodli tři náhradníci.

„Promlouvám k hráčům, aby byli dobře připravení, i když jdou na hřiště na 10 či 15 minut. Aby do toho zápasu něco přinesli a přesvědčili mě, že dělám chybu. Máme vyrovnaný tým, všichni hráči mají kvalitu a vybrat jedenáct nejlepších je vždy hrozně těžké.“

I brankáři se v Ústí přetahují o roli jedničky. Jednou chytá Tvrdoň, podruhé Lindr. „Oba jsou výborní. Kouč gólmanů Juraj Šimurka to taky nemá jednoduché, ale zatím, ať postaví jednoho či druhého, tak je to dobré, což je ta lepší varianta,“ usmívá se kouč.

Šest kol před koncem 2. ligy se zdá být rozhodnuto o prvních dvou místech, reálnou šanci zabojovat o třetí pozici má šest týmů včetně Ústí. Hlavním kandidátem na bronz je podle Křečka brněnská Zbrojovka. „Má asi nejzkušenější tým z těch, co se tam snaží dostat. Kádr tvoří 90 procent hráčů, co hráli ligu, je to velký kandidát na 3. místo. Ale počítat se musí i s Hradcem, Varnsdorfem nebo Pardubicemi,“ ví Křeček.

Pokud bronz urve Ústí, přistane za to od vedení nějaká odměna? „Nic není na stole. My máme obrovskou vnitřní motivaci hrát baráž a neřešíme, jestli za to bude pět nebo deset korun.“