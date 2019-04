Budějovický marod se uzdravil. Jsem připravený nastoupit, říká Havelka

Předpokládal, že jaro 2019 pro něj bude vypadat jinak. Podstatně jinak. Záložník Filip Havelka od svého letního příchodu na jih Čech celkem pevně zapadl do sestavy lídra druhé ligy.

A nic nenasvědčovalo tomu, že by reprezentant do 20 let měl svou vybudovanou pozici někomu přepustit.

Jenže stačil jeden souboj na tréninku a všechno je jinak. Minulý týden ve Znojmě se jedenadvacetiletý záložník poprvé posadil v jarním zápase na lavičku náhradníků. A proti Sokolovu by se možná poprvé v jarní sezoně mohl podívat i na trávník.

Možná.

„Od pondělí už s týmem trénuji naplno. Zúčastnil jsem se celého týdenního předzápasového cyklu a dá se říct, že jsem připraven nastoupit,“ říkal hráč, který je na jihu Čech na hostování ze Sparty. „Jestli budu hrát, to samozřejmě určí až trenér,“ doplnil vzápětí.

Lednový šok

Na konci ledna se těšil, že s týmem pojede na soustředění do Chorvatska, kde chtěli Jihočeši vyladit formu na jarní část sezony. Ale 29. ledna přišel šok.

„Já už si ani moc nepamatuju, jak se mi to stalo. Byl to běžný souboj. Asi jsem se tam nějak špatně natočil nebo tak něco,“ popisoval moment, který ho vyřadil na tři měsíce z fotbalového života. Místo odjezdu na soustředění začalo shánění lékařů, rehabilitace a postupné zapojování do tréninku.

Diagnóza zněla přetržený vnitřní postranní vaz v koleni. „Na operaci jsem nešel. Léčilo se to konzervativně. Pak jsem začal postupně trénovat s kondičním koučem na Spartě a posléze se připojil k týmu,“ vysvětlil hráč, pro kterého to bylo druhé vážnější zranění v kariéře. To první měl v patnácti letech, kdy na druhé noze musel na artroskopii kolene.

„Ale příjemné to nebylo. Předtím jsem pravidelně hrál, což pro mě bylo dobré,“ připomněl hráč, který byl i stálým členem kádru české reprezentace do 20 let.

A na jarní jízdu českobudějovického Dynama se díval jen z tribuny. Jihočeši aktuálně jedenáctkrát v řadě dokázali zvítězit. Unikátní sérii rozjeli ještě na podzim v základní sestavě i s Filipem Havelkou.

Jarní jízda ho nepřekvapila

„Překvapení to pro mě nebylo. Naopak. Věděl jsem, že máme silný tým a super partu. V zimě přišly dobré posily, které do té naší hry ještě něco dalšího přidaly,“ konstatoval Havelka. „Koukalo se mi na to super a jsem rád, že jaro se takhle vyvedlo. Teď máme dobře nakročeno k tomu, abychom postoupili,“ ujistil mladý záložník.

V neděli mohou Jihočeši přidat už dvanácté vítězství v řadě, pokud porazí Sokolov. I když je soupeř v tabulce až devátý, Filip Havelka nečeká jednoduché utkání. „To pro nás nebude žádný jasný zápas. Jako první tým tabulky to máme těžší v tom, že se proti nám chce každý vytáhnout,“ dodal.

Sokolov vidí jako soupeře, který je hodně bojovný a dobrý na míči. „Ale věříme si a chceme uspět,“ prohlásil.

Naopak pro tým ze západu Čech může být složitější to, že v týdnu už kromě Filipa Havelky trénovali naplno i další marodi, jako Matej Mrsič nebo Lukáš Provod, který hrál se zdravotními problémy proti Táborsku a ve Znojmě už nenastoupil vůbec.

Zápas prvního s devátým týmem tabulky začne zítra v 17 hodin a Jihočeši v něm nastoupí ve speciálních dresech, které si koupili buď samotní fotbalisté, nebo fanoušci a jejich výtěžek půjde centru Bazalka.