Jihlava má jasno, do Chrudimi si jede pro další body

Aktuálně druhý celek tabulky se stal v uplynulých týdnech velkým lákadlem pro vysílání České televize, která bude vystoupení FC Vysočina vysílat přímým přenosem už potřetí v řadě.

„Po duelech ve Vlašimi a s Třincem si tak budou moci naši fanoušci užít z pohodlí domova či oblíbené hospůdky i souboj na hřišti zachraňujícího se soupeře,“ hlásil mluvčí jihlavského klubu Miroslav Fuks.

V podzimní části si Vysočina se svým východočeským soupeřem poradila na domácím trávníku 2:0 a stejný výsledek by určitě uvítala i v neděli.

„Chrudim je ovšem na svém stadionu silná. Má blízko ke svým fanouškům a těží z jejich podpory,“ uvedl na adresu týmu MFK asistent hlavního kouče FC Vysočina Josef Mucha. „Disponuje řadou vysokých hráčů, má sílu ve vzduchu a na hrotu využívá urostlého Vašulína. Přesto věřím, že zápas zvládneme a prosadíme se kombinační hrou,“ dodal.

Změny v sestavě nevyloučil, ovšem už teď je jasné, že ani tentokrát ještě nenastoupí obránce Petr Tlustý. „Sice už se zapojil do tréninku, ale do utkání ještě není připraven,“ vysvětloval Mucha.

Chrudim čeká v neděli v 10:15 televizní premiéra. „Tím pro nás utkání bude specifické, ale moc se na něj těšíme. Snad nás to nebude extra svazovat,“ doufá záložník Ondřej Kesner, kapitán Chrudimi. „Soupeř je pro diváky lákavý, mělo by to být zajímavé. Věřím, že ten přenos lidi neodradí a přijdou nám zafandit přímo na stadion,“ přeje si.

„Jihlava je silný protivník, který se ve druhé lize pohybuje dlouhodobě na špici a ještě nedávno hrál dokonce první ligu,“ připomíná Kesner. „Ale my se na to nemůžeme ohlížet, budeme hrát na vítězství,“ dodává bojovně.

Je fakt, že čtrnácté Chrudimi by se tři body zatraceně hodily. Táborsko, jež před časem doma zdolala 2:1, má totiž na patnácté (tedy první sestupové) příčce jen jednobodovou ztrátu. Kesnerovo mužstvo však momentálně neoplývá dobrou formou; dvakrát za sebou podlehlo (1:2 Vítkovicím a 1:3 v Hradci Králové).

„Zápas v Hradci jsem viděl seshora z tribuny,“ říká Kesner. „Bylo to vyrovnané. Soupeř sice držel míč, ale dál od naší brány. Možná jsme si jen nevypracovali tolik šancí, kolik bychom chtěli. Hodně to ovlivnil gól na 0:2, který jsme dostali před poločasem. Jinak by to pak bylo hratelnější,“ míní.