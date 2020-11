Chvíle hrůzy: prostějovskému Bialkovi na hřišti zapadl jazyk

Míč letěl po standardní situaci do pokutového území. Z jedné strany proti němu vyrazili hráči Prostějova Bialek a Omale, z druhé hradečtí Dvořák s Králem.



Prostějovští k němu měli blíž, už se ho chystali odehrát, když se zezadu přiřítil jejich brankář Mucha. Míč nekompromisně vyrazil, ale zároveň se srazil se svými dvěma spoluhráči.

Všichni tři zůstali ležet na trávníku. Hned bylo jasné, že nejhůř dopadl Bialek, rozhodčí i hráči okamžitě přivolávali lékaře.

Začaly dlouhé minuty, v nichž se střídaly nadějné okamžiky s těmi horšími. „Bialek nedýchal, zapadl mu jazyk, nebylo to příjemné,“ líčil po zápase hradecký útočník Pavel Dvořák.

Do pomoci dusícímu se Bialkovi se vedle lékaře prostějovského týmu zapojili i hráči. Mezi nimi i další hradecký útočník Erik Prekop. „Bialek chrčel, jak nemohl dýchat, jeho spoluhráč se hlavně snažil držet mu otevřená ústa, další se snažili povytáhnout zapadlý jazyk, ale moc se nedařilo se mu rukou dostat do úst. Snažil se o to i on sám, všechno vnímal,“ popisoval nelehké minuty Prekop.

Po několika minutách se to podařilo, Bialek začal dýchat a bylo jasné, že je z nejhoršího venku. Poté několik minut seděl stále otřesený za brankou a následně ho odvezla záchranná služba do hradecké nemocnice. Zápas pokračoval po zhruba desetiminutové pauze, pro Omaleho bez následků, pro Muchu s tržnou ránou na bradě.

O výsledku rozhodl faul Urmy na pronikajícího Matouška, z nařízené penalty trefil tři body Prostějovu Kopřiva. Votroci trefili třikrát konstrukci branky a ke gólu nevedla ani přesilovka po vyloučení Omaleho v 72. minutě.

„Něco takového jsem v kariéře nezažil, snad jsme si už prošli peklem,“ konstatoval po zápase trenér hradeckých fotbalistů Zdenko Frťala.

Stejné pocity si z utkání určitě odnášel i prostějovský Bialek.