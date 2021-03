Cíl prostějovských fotbalistů? Hrát dobrý fotbal, prozradil kouč Šustr

„Především chci, abychom hráli kvalitní fotbal. Podávat výkony na takové úrovni, aby se o klucích říkalo, že hrají dobrý fotbal a stojí za to přijít se na zápasy podívat. To je můj cíl. Věřím tomu, že na základě takových výkonů se dá i vyhrávat,“ přednesl svou vizi na začátku jara trenér Pavel Šustr.

Během soutěžní přestávky se tým obměnil. Největší posilou je ofenzivní záložník Jan Koudelka, který se vrátil z ligového Brna. Do branky přišel Michal Bárta z Frýdku–Místku a do útoku na hostování z olomoucké Sigmy Tomáš Zlatohlávek. Do Komárna odešel gólman Miloslav Bréda, Martinu Ziklovi Zbrojovka Brno ukončila hostování a bude hrát v Líšni, kam na půlroční hostování s opcí na přestup odešel i Jan Šteigl.

„Doplňovat kabinu v dnešní době není snadné. Přesto věřím, že se nám podařilo složit dobrý tým. Konkurence je na každém postu, je tam zdvojení,“ říká předseda 1. SK Prostějov František Jura, který si současně uvědomuje, že ofenziva by přece jen potřebovala ještě jednoho hráče. „V útoku nám klasický hrotový fotbalista chybí, a když přijde nějaké zranění, je to problém. Potřebujeme, aby nám vydrželo zdraví.“

V průběhu přípravy sehráli Hanáci pět zápasů s bilancí tří výher, jedné remízy a jedné porážky.

Menší počet utkání ovlivnily problémy s koronavirem, některé duely byly kvůli nemocem zrušeny. O to ostřejší byly tréninky. „Přístup byl bez problému, všichni kluci pracovali. Věřím, že to vnímají tak, že oni sami nejvíc můžou ovlivnit svou kariéru,“ poznamenal Šustr.

Vstup do jara mu dává za pravdu. Prostějov na půdě Varnsdorfu předvedl kvalitní představení. Sice prohrával, pak ale dokázal soupeři nastřílet tři branky v řadě a odpověděl i na snížení domácích na rozdíl jediného gólu.

„Do přestávky jsme se úplně do hry nedostali, druhý poločas byl už lepší. Celkově jsem byl spokojený, i když to nebylo stoprocentní,“ hodnotil Šustr první zápas. „Po dlouhé době se hrálo o body, kluci museli zvládnout přechod z umělky na přírodní trávu. Docela se to povedlo,“ dodal.

V sobotu čeká Prostějov jarní domácí premiéra s pražskou Duklou.