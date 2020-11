Prostějov sází na běžecký výkon. A už je na špici druhé ligy

„Máme mladý tým a chlapci pochopili, že výsledky přijdou s tím, že všichni budou pracovat a uvědomí si, že to dělají pro tým. Ve všech fázích třeba nehrajeme tak, jak bychom chtěli, kvalita není úplně na naší straně, ale sázíme na pracovitost a běžecký výkon,“ odpovídá trenér Pavel Šustr. „Kluci věří, že jsou soupeře schopni dostat pod tlak a že to může něco přinést.“

Po minulé sezoně přišel o více než půlku základní sestavy včetně mazáků Poláka s Kroupou. A přestože v krátké letní přípravě skládal energický kouč prakticky nový mančaft, od vedení má za úkol hrát v horní polovině druholigové tabulky. Bylo zřejmé, že tým bude potřebovat čas na sehrání. Ten poskytla i covidová pauza.

Bleskové brejky Hanáků mají myšlenku, automatismy začínají být patrné. „Některé věci trénujete, ale kluci vědí, co má kdo dělat. Nebo to aspoň předpokládám,“ usmívá se Šustr. „Když získáme míč, útočníci to mají rozbíhat a soupeře dostat pod tlak. Mělo by je zdobit hlavně to, že jsou mladí a běžecky jsou na tom líp než protivník. Staršímu hráči musejí utéct. Na rychlém přechodu do útoku pracujeme, ale je to jen jedna z těch věcí.“

V Chrudimi slavil Prostějov už čtvrtou výhru v řadě. Do vedení ho poslal v šesté minutě Matoušek. V 57. sice srovnal Mužík, ale cenné vítězství Prostějovu zařídil v 65. minutě Bialek.

„Z Prostějova jsme měli respekt, je to nepříjemný protivník, který se veze na vlně dobrých výsledků a hry,“ podotkl kouč chrudimského MFK Jaroslav Veselý. „Byl to otevřený fotbal z obou stran, týmy předvedly podobný výkon. Bylo to o tom, kdo dokáže dát branky, a my v tom byli úspěšnější. Na můj vkus jsme ztráceli spoustu míčů,“ vidí Šustr prostor ke zlepšení. „Zbytečně jsme faulovali a dopřáli tím domácím spoustu standardek. Málem nás z toho potrestali. Je to velmi cenné vítězství, protože bych určitě neřekl, že jsme byli lepším týmem.“

Šustr působí na mladý tým jako psycholog, i v dramatických závěrech zápasů se snaží na něj nepřenášet tlak. „Nezaměřuju se na výsledek, ale na to, co právě předvádíme na hřišti. Nervy cítí asi víc kluci. Nezajímalo mě, že to je 2:1 pro nás a deset minut do konce. Jsou tam spíš emoce, přeju klukům, aby to dokázali dotáhnout do vítězného konce. Nic by jim nepomohlo, kdybych na lajně jančil a řval na ně, když něco zkazí. To by nepomohlo žádnému člověku v žádné práci,“ přemítá Šustr.

Přidají jeho hoši dnes (13.30) doma proti Ústí nad Labem pátý zářez?