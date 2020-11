Pro maroda. Fotbalový Prostějov skolil Vyšehrad i bez kouče Šustra

„Kluci pochopili, že dřinu z tréninku je třeba převést do zápasu. Od začátku byli lepší a fotbalovější,“ pochvaloval si trenér brankářů Petar Aleksejevič, který na střídačce tým vedl místo nemocného trenéra Pavla Šustra. „Hráči mu poslali výhru alespoň na dálku.“

Hosté byli od začátku pod tlakem. První šanci Zapletalovi chytil brankář Otáhal, pak Matoušek trefil tyč. Ve 37. minutě si Kopřiva o zeď narazil přímý kop a z dorážky zařídil vedení. Domácí pak ještě do přestávky stačili přidat i další branku, když svůj průnik proměnil Zikl.

„První gól nás uklidnil, po něm už jsme hráli uvolněněji. Soupeři jsme nedávali šanci k rozehrávce vysokým napadáním a z toho pramenila i druhá branka. To se mi líbilo,“ cenil si Aleksejevič.

Pražané byli v první půli bezbranní a bezzubí, to se ale s nástupem do druhého poločasu změnilo. Do hry navíc nastoupil místo Otáhala náhradní brankář Babka. Vyšehrad začal mít územní převahu, ale nedokázal ji přetavit ve střeleckou aktivitu. Jediným nebezpečným momentem před prostějovskou brankou byla slušná přízemní rána Janušky, kterou Bréda vyškrábl konečky prstů.

Veškeré naděje na korekci skóre a na bodový zisk hostí uťal v 77. minutě Michal Zapletal, který po náhodném odrazu z první napálil míč a nedal Babkovi šanci.

„V zápasech rozhodují maličkosti. Z tohoto pohledu byl hodně důležitý zákrok Brédy. Podržel tým v pravou chvíli, kdy jsme na několik minut vypadli z tempa,“ vypíchl pomoc brankáře zaskakující trenér Prostějova.