Chrudimský kouč Veselý: Vítězství si moc vážíme, nesmíme být nenažraní

Jaroslav Veselý | foto: archiv Jaroslava Veselého

dnes 9:10

Chrudimský záložník Tomáš Froněk patří k nejlepším fotbalistů Východočechů a potvrdil to i v sobotním domácím duelu s Třincem (1:0). Jeho jméno sice v gólové kolonce nefiguruje, ale byl to on, kdo se před brankou snažil najít uzdraveného útočníka Daniela Vašulína a balon si do sítě srazil třinecký záložník Imrich Bedecs.