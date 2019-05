Viděl euforii Žižkova. Pak se chrudimský trenér Jirousek loučil

Sledovali, jak hostující lavička po finálním hvizdu rozhodčího Marka startuje vstříc středovému kruhu, jak celá žižkovská výprava na trávníku v euforii z krajně nepravděpodobné záchrany skotačí a jak nejvěrnější fanoušci v příslušném sektoru z téhož důvodu zapalují růžové světlice.

Zklamání z porážky 1:2 a průvodní jevy s ní spojené však v sobotu pro chrudimské fotbalisty neměly být tím hlavním. Což se ukázalo až po příchodu ze hřiště, v kabině. „Byl to můj poslední zápas na lavičce Chrudimi,“ slyšeli hráči (i vedení) od kouče Jirouska.

Ten pak na tiskovce vysvětloval: „Rozcházíme se v dobrém, jen je škoda, že ne po vítězném utkání. Po šestnácti letech tady si potřebuju odpočinout. Důvodů je několik, není jeden velký. Mám dvě malé děti, zaměstnání, a chci se dát do kupy i po zdravotní stránce, dobít baterky. Není vyloučeno, že se sem třeba zase někdy vrátím.“

Hráči se úspěšného kouče, který s týmem nováčka letos udržel druhou ligu, předtím dvakrát vyhrál ČFL a jednou v ní byl třetí (nikdy pak ne horší než sedmý), chystají od jeho úmyslu ještě zrazovat.

„Trenér Jirousek pro chrudimský fotbal odvedl ohromný kus práce,“ vyzdvihl brankář Lukáš Mrázek. „Doufám, že se nám ho podaří přemluvit, aby tu pokračoval. Po všech těch letech už to není jenom náš trenér, jsme tady taková rodina... Vím, že všechno jednou končí, ale doufám, že si to ještě rozmyslí a skončí tady až třeba za pět let,“ přál si gólman.

V podobném duchu hovořil i útočník Milan Ujec, autor jediné branky Chrudimi v zápase se Žižkovem, který v chrudimském klubu na jaře hostoval ze třetiligových Živanic a měl by v něm působit i dál.

„V kabině jsme se o tom bavili. Budeme dělat všechno pro to, abychom ho přemluvili. Samozřejmě je to náročné, všichni máme práci, trenér se navíc musí dívat na zápasy soupeřů a připravuje nás na ně... Není to jednoduché, uvidíme,“ sdělil Ujec.

Naproti tomu na Žižkově by se o svého trenéra bát neměli. Zdeňku Haškovi se podařilo zdánlivě nemožné: v posledních čtyřech kolech po svém návratu do Viktorie smazal šestibodovou ztrátu na první nesestupovou příčku.

„Šel jsem do toho s tím, že by byl zázrak, kdybychom se zachránili. Jinak jsme to brali tak, že budeme stavět mužstvo, abychom se do druhé ligy hned vrátili. Zázrak se stal: pomohly nám další výsledky, protože jsme to neměli ve vlastních rukách. Nečekal jsem, že Táborsko i Znojmo v předposledním kole doma prohrají, ale teď už jsem věřil,“ řekl Hašek.