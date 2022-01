Nálož od Sparty. Ale taky dobrá příprava, řekl kouč Chrudimi

„Porážka o pět branek nikdy není příjemná, ale hráli jsme proti Spartě, která má obrovskou kvalitu,“ poznamenal pro web chrudimského oddílu Radek Kronďák, od zimy jeho nový kouč.

Favorizovaná Sparta byla v poločase o dva góly vpředu, když se prosadili Hložek a Čvančara. Dílo chrudimské zkázy pak v přáteláku na Strahově dokonali svými trefami ze druhé půle střídající Karabec, Pulkrab a Patrák.

„Do zápasu jsme museli jít bez našeho brankáře, kterého postihly zdravotní komplikace,“ komentoval Kronďák absenci Adama Ordelta, jenž předtím vychytal nulu pod Ještědem. Spartě tak nezbylo než Chrudimským mezi třemi tyčemi vypomoci z vlastních zdrojů.

„Prvních třicet minut do inkasovaného gólu bylo z naší strany slušných, byli jsme defenzivní, ale s tím se muselo počítat. Po dvou chybách jsme dostali dvě branky. Pak jsme prostřídali, a dokonce šli sami na bránu, ale neuspěli. Byla to dobrá příprava, máme se o čem bavit a co zlepšovat,“ dodal Kronďák.