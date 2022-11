Chrudim testuje tři obránce pro druholigové jaro, tři jiní v týmu končí

* Příchody:

Obránci

Václav Svoboda, Jan Halász (oba na zkoušku z FK Pardubice) a Filip Sotorník (na zkoušku z Baníku Ostrava B).

* Odchody

Obránci

Michal Vrána (návrat z hostování do Bohemians 1905), Václav Míka (návrat z hostování do FK Pardubice) a Josef Koželuh (na zkoušku do FC Zbrojovky Brno)

* Další absence

Start přípravy nestihli obránce Lukáš Jančura a útočník Filip Firbacher, kteří podstoupili operaci kolene.