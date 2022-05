Napravený simulant převzal cenu fair play: Spoluhráče s ní provokovat nebudu

„Moc si toho vážím. V první chvíli jsem byl překvapený, protože se jednalo o zápas třetí třídy, což je druhá nejnižší soutěž v Česku. A člověka to dostane na takové prestižní ocenění, kde potká samé slavné osobnosti,“ usmíval se Šolc v zahradě pražské Pelléovy vily, kde se ceny každý rok předávají.

Gesto v duchu fair play předvedl v říjnovém zápase týmu Loděnice B na hřišti Ostrovanu Zadní Třebaň.

„Prohrávali jsme 0:1. Dostali jsme gól z penalty, která byla podle mě také sporná, ale to už bych asi neřešil. Po poločase došlo k tomu incidentu, kdy jsem nafilmoval pád v šestnáctce,“ vyprávěl Šolc. „Opravdu jsem to přihrál, opřel jsem se do protihráče a spadl jsem. Bylo to divadýlko. Rozhodčí to sledoval zpovzdálí a hned jak jsem spadl, pískl,“ pokračoval upřímně.

V tu chvíli se v něm odehrál vnitřní boj, v němž zvítězil smysl pro fair play.

„Nedalo mi to. Běžel jsem za rozhodčím, že takhle ne. Apeloval jsem na něj, aby penaltu odvolal. On se odvolával na pravidla, že to neumožňují. Tak jsem si to vzal a kopl to vedle,“ popsal. Zvolil pravou stranu a „naštěstí“ bránu netrefil, jak líčil při přebírání ceny.

Laureáti cen fair play 2021. Hlavní cenu za celoživotní postoj získal Petr Jákl starší (uprostřed). Vlevo je fotbalista Patrik Šolc. | foto: ČOV / Barbora Reichová

Přitom mohl být za hrdinu, kdyby vyrovnal. Místo toho si Zadní Třebaň v závěru duel pojistila dalším gólem a vyhrála 2:0.

„Nelituju toho. Samozřejmě, že i béčko potřebuje body, ale tohle by byl zločin vůči fotbalu,“ přiznal Šolc, který zpravidla hraje za první tým Loděnice I. B třídu.

Od spoluhráčů si za zahození penalty vyslechl svoje.

„Někteří si nebrali servítky. Vyhubovali mi, poslali mě někam… Proč to zakopávám, když jsme mohli srovnat, nebo otočit, zkrátka odvézt nějaké body? Ale po nějaké době to vyšumělo a je to v pohodě. Už se nezlobí,“ culil se osmadvacetiletý hráč.

Ale že by s cenou za své férové počínání nakráčel do kabiny, Šolc odmítá. „Provokovat je nebudu!“ smál se.

Ve fotbale - i na té nejvyšší úrovni - se přitom hráči chovají spíš opačně. A to i přes zavedení systému VAR, díky kterému má rozhodčí možnost si situace prohlédnout zpomaleně z několika různých úhlů. Jenže ani video filmování či přihrávání faulů ze hry nevymýtilo.

„Je to kolektivní sport. Kontakt s protihráčem je tam pořád a člověk tomu už někdy trochu přidal. Kdo to dělá, tak to zná,“ míní Šolc.

Zároveň si nemyslí, že by fotbalisty už od mládí k filmování vychovávali: „Vedený jsem k tomu nikdy nebyl. Trenéra, který by mě nabádal k simulování, jsem nepoznal. Trenéři vždycky říkají: ‚Jdi si pro penaltu! Jdi si pro faul!‘ Ale určitě ne takovýmhle způsobem. Je smutné, když to prochází. Dnes je VAR, všechno se přezkoumává, a přesto se penalta nesmyslně odpíská.“

A málokdo ji pak férově zahodí, jako to udělal Patrik Šolc.