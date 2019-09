Srážka dvou světů. Zbrojovka chce v derby o Brno vzestup, Líšeň svátek

Nápad vyšuměl, za Lužánkami se hrát nedalo Těžko dnes někdo přesně určí, zda šlo před startem druholigové sezony v kancelářích fotbalového stadionu v Králově Poli spíš o hec, nebo o vážně míněný plán. Majitel domácího klubu Václav Bartoněk tam při neformálním hovoru nadhodil variantu sehrání sobotního derby na legendárním stadionu za Lužánkami, jehož kouzlo i v dnešní době v Brně zaručeně funguje. Bylo by to obrovské lákadlo pro fanoušky. Na rozlučku Petra Švancary tam před čtyřmi lety přišlo přes 20 tisíc lidí a naposled letos v únoru aktéři přípravného zápasu Startu Brno proti Bzenci nadšeně líčili, jaká atmosféra uvnitř stařičkého betonového kolosu panovala.

Loučení Petra Švancary na legendárním stadionu za Lužánkami. Zbrojovka se coby domácí tým obrátila i na Líšeň, zda by souhlasila s odehráním derby na proslulém místě. Odpověď byla kladná. Na místo měli dokonce dorazit zástupci Ligové fotbalové asociace, aby se k možnosti uspořádání druholigového mače vyjádřili. Brzy poté nápad vyšuměl do ztracena. Zápas profesionální soutěže za Lužánkami sehrát nejde, protože stadion nemá dostatečnou kapacitu na sezení (hlavní tribuna je nepoužitelná) a nemohl by dostat potřebnou licenci.

To, co jde při přáteláku nebo při exhibici, jakou za Lužánkami bude 10. října celodenní program s názvem Bitva na Moravském poli (dokonce s improvizovaným umělým osvětlením), není možné pro druhou ligu. Derby se tedy odehraje v Králově Poli, což nic nemění na tom, že by mělo mít výbornou kulisu. Dosud v každém kole FNL byla nejvyšší návštěva kola v Brně, ať už na Zbrojovce, nebo v Líšni, a tak to s největší pravděpodobností zůstane i po tomto kole.

„Kdy jindy by lidi chtěli přijít než na takové utkání?“ táže se David Krška, záložník Zbrojovky. „Říkám od začátku, že lidi by měli fandit brněnskému fotbalu. Ať chodí na nás i na Líšeň, tak by to mělo být. Nějaká zášť, to na jejich derby nechme Pražákům,“ popichuje.

V reálu to tak úplně nebude. Fanoušci Líšně dostali s předstihem upozornění, že s dresy, šály, čepicemi, tričky i čímkoliv jiným s logem svého klubu budou smět jen do sektorů pro fanoušky hostí. Nikam jinam na stadionu ne a pořadatelská služba má právo je nevpustit mimo tyto sektory do hlediště, pokud u sebe budou mít symboly SK Líšeň.

Zbrojovka uvádí, že jde o nařízení bezpečnostních složek, které vyhodnotily utkání jako středně rizikové. Fanoušci obou klubů nebudou smět ani věšet vlajky na oplocení, jak jsou běžně zvyklí.

Během týdne bylo na prestižní zápas prodáno šest tisíc lístků.