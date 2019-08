Trenér Machálek kouzlí s Líšní. Budeme kousat každého, říká

A domácí Vysočinu, na kterou ztrácí jediný bodík, od 18 hodin vyzve v přímém souboji druhého a třetího týmu tabulky.



„Přeháněl bych, kdybych tvrdil, že jsme s tím počítali. Tohle nečekal nikdo,“ přiznává trenér Miloslav Machálek. „Žádné plány jsme neměli, jediným cílem je jednoznačně záchrana. Zaplať pánbůh za tento bodový zisk,“ okomentoval kouč aktuálních devět bodů.

Jméno Machálek není jihlavským fanouškům neznámým. Osmapadesátiletý kouč vedl FC Vysočina od července 2000 do září 2002. Když pak bývalý trenér Prostějova či HFK Olomouc v zimě 2017 přicházel do Líšně, byl klub beznadějně poslední v MSFL.

Machálek nejen že klub zachránil, ale v uplynulém ročníku s ním vybojoval postup do Fortuna: Národní ligy. „Tohoto výsledku si nesmírně vážím. Je to neskutečný příběh,“ usmívá se. „Za dva a půl roku jsme z jasné sestupové pozice ze třetí ligy dokázali stejnou soutěž vyhrát. Dostat se do druhé nejvyšší soutěže je fantastické. Jsem na to hrdý.“ Už tady by mohl scénář brněnské fotbalové pohádky šťastně končit.

Tak vypadá stadion Líšně.

Jenže! Líšeň nepřestává udivovat. Přes letní pauzu se z čistě amatérského oddílu s jediným hráčem se smlouvou – Adam Fila bral pět tisíc měsíčně – musel stát profesionální oddíl.



„V MSFL jsme to řešili tak, že jsme hráčům proplatili cesťáky a bylo,“ říká Karel Hladiš, předseda druholigového nováčka.

To už ve Fortuna: Národní lize nejde. Kluby jsou povinny platit hráčům nejméně 10 tisíc měsíčně. V Líšni je většina platů nastavena právě na tuto hranici; s tím, že hráči mají následně prémie podle výsledků. Nejštědřeji honorovaný borec v kádru brněnského klubu by si měl přijít na 30 tisíc korun. Co může být neméně velkým překvapením jako líšeňská bodová sklizeň, je taky způsob hry, s nímž nováček vrší své úspěchy. Žádné betonování nebo zoufalé bránění remíz. Nadšení „marvani“ jezdí od začátku do konce, třem z pěti výsledků dávali podobu posledním gólem až v závěrečné pětiminutovce.

„Kdo se bojí, nesmí do lesa,“ komentuje Machálek útočnou produkci svého celku. „My budeme kousat každého. Stane se a počítám s tím, že někde dostaneme pětku, ale vždy pracujete tak, aby mužstvo bylo schopné vyhrávat.“

To se Líšni dosud povedlo dvakrát – paradoxně v obou venkovních zápasech. V Chrudimi vyhrála 3:1, ve Vlašimi 2:1. Jak si povede v pátek v Jihlavě?