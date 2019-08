Líšeňská fantazie. Nováčka druhé ligy zdobí góly a atraktivní fotbal

Žolík do závěru? Nikdo to nemá rád, říká Vintr Matematicky vzato vystřílel Marek Vintr nováčkovi z Líšně osm bodů; každý z jeho tří gólů znamenal v daných třech zápasech bodový zisk. Vždy poté, co Vintr naskočil jako náhradník z lavičky. Po nedělní vítězné trefě ve Vlašimi už se o hostujícím záložníkovi ze Zbrojovky dá mluvit jako o žolíkovi Líšně. „Naštěstí to tak zatím vychází, ale doufám, že od dalšího kola už bych mohl nastoupit v základu,“ přeje si nečekaný kanonýr nováčka. Copak, nelíbí se vám rozhodovat zápasy jako žolík?

Myslím si, že role žolíka se nelíbí žádnému hráči. (úsměv) Každý chce hrát od začátku, co nejvíc minut. Zároveň vím, že náš trenér (Machálek) své práci hodně rozumí. Zřejmě vidí, že nemám takový fyzický fond, abych zvládl 60 nebo 70 minut v našem tempu. Zvykáte si?

Hodně jsem hrál loni (v MSFL) ve Vyškově, kde jsem ale měl trochu jiné úkoly, spíš ofenzivní. V Líšni vyžaduje pan trenér obranu, což je fyzicky náročné, a v našem systému hry o to víc. Nemám ale obavu, že bych se do toho nedostal, za dva tři týdny by to mělo být v pořádku. Ve střílení gólů vám to zjevně nebrání už teď.

Mám z toho radost. Přenesl jsem si to právě z Vyškova, kde se mi střelecky hodně dařilo. Řekl bych, že mojí výhodou je klid v zakončení. Přijal jste odchod ze Zbrojovky na hostování jako výzvu?

Trenér (Šustr) mi ve Zbrojovce řekl, že má na můj post hodně hráčů, ale můžu se zapracovat. Šel jsem na přípravu do béčka, a cítil, že do áčka se dostat by bylo složité. Pokukoval jsem po hostování a jsem rád, že mě Zbrojovka pustila. Snad jí ukážu, že na to mám, a poperu se o novou smlouvu. (jip)