Fotbalisté Líšně přivedli dalšího Vintra, hrát ale nemůže

„Marek u nás svými čtyřmi góly splnil to, co jsme od něho čekali. Je to gólový hráč, takového já přivítám vždycky,“ řekl Miloslav Machálek, trenér Líšně. „Ondra (Vintr) je taktéž kvalitní hráč. U obou je to o hlavách, jak jsou schopni plnit svoje povinnosti v defenzivě. Dopředu jsou oba zajímaví,“ řekl Machálek na adresu 22letých sourozenců.

V sobotu však ani jeden z nich nebude smět hrát, stejně jako Martin Zikl. Hráči, hostující v Líšni ze Zbrojovky, proti svému mateřskému klubu nenastoupí. Týkalo by se to i záložníka Dominika Kříže; ten však už v Líšni není, neprosadil se a zamířil do béčka Příbrami ve třetí lize.

Machálek však stejně posily „nedělal“ s ohledem na netrpělivě očekávané derby. Přiznal, že k akci ho vyprovokoval obraz hry z úvodu předchozího domácího zápasu proti Žižkovu. Líšeň první poločas přežila, ale hosté měli jednu šanci za druhou.

„Musím uznat, že ta patnáctiminutovka mě vystrašila. Ihned po utkání jsem reagoval. Kádr jsem chtěl doplnit i proto, že naši stopeři mají po třech žlutých kartách, takže v dohledné době dojde k nucené pauze a oslabení,“ vyložil.

Jak Ševčík (přišel ze Sokolova), tak Bačo (přišel ze Zlína, je bývalým reprezentantem do 21 let) jsou stopeři. „Přivedení hráči mají zkušenosti s druholigovým fotbalem. Nechceme se dostat do situace, abychom v boji o záchranu sahali do béčka a do dorostu,“ řekl Machálek.