Češi vydělají v cizině 70 miliard korun. Jaké jsou mzdové představy?

Kolik Čechů ale v cizině vůbec pracuje? Paradoxní je, že počet je velmi nízký, takže oficiální statistiky jednotlivých zemí tyto údaje vůbec nevykazují. Podle Eurostatu však přece jen existují určité data. „Z české populace pracuje v zahraničí v posledních letech 1 až 1,5 % obyvatel,“ uvádí Eurostat.

„Z české populace pracuje v zahraničí v posledních letech 1 až 1,5 % obyvatel,“ uvádí Eurostat.

„Čechy do zahraničí nevyžene ani recese, i když mzdy jsou tam lákavější,“ říká s nadsázkou Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS, kterému se pracně podařilo dohledat alespoň některé údaje o práci Čechů v zahraničí.

Podle údajů České národní banky činí roční příliv mezd ze zahraničí už přes 70 miliard korun.

Ochota pracovat v cizině však u nás přece jen stoupá, potvrzuje to unikátní průzkum Banky CREDITAS napříč Českem. Práci v cizině by se dnes nebránila skoro polovina lidí. Otevřenost k možné práci v zahraničí je silně spjata s věkem. Čím jsou lidé mladší, tím spíše by byli pro.

Ve věkové skupině 18 až 25 let takto pracují 4 % Čechů a ochotu odejít za prací do ciziny vyjádřilo 68 % mladých lidí. Naopak ve věku 56 až 65 si v cizině vydělávají 2 % Čechů, otevřeno k práci v zahraničí je však jen 39 % a plných 27 % tuto možnost zcela zavrhuje. A důvody? Největší bariérou je neznalost cizího jazyka, ale velkou roli hraje i vzdálenost a časová odloučenost od blízkých.

Ochota pracovat v zahraničí s věkem klesá Věk 18–26: v zahraničí pracují 4 %, 68 % je otevřeno.

Věk 27–35: v zahraničí pracují 3 %, 46 % je otevřeno.

Věk 36–45: v zahraničí pracuje 1%, 51 % je otevřeno.

Věk 46–55: v zahraničí pracuje 1 %, 48 % je otevřeno.

Věk 56–65: v zahraničí pracují 2 %, 39 % je otevřeno. zdroj: Průzkum Banka CREDITAS 2022

Ti, kdo se rozhodli odejít za prací do ciziny, však narážejí doma na určité komplikace. „Lidé s hlavním příjmem v eurech mívají problém s jeho uznáním při žádosti o hypotéku. Přitom tyto příjmy nejsou méně stabilní než ty domácí. Proto jsme změnili nastavení a příjmy v eurech, dolarech, librách i švýcarských francích budeme uznávat v plné výši,“ říká Ivana Pícková, členka představenstva CREDITAS.

Do ciziny alespoň za dvojnásobný příjem

Nejotevřenější k možnosti práce v zahraničí jsou lidé se základním vzděláním a vysokoškoláci. Shodně se tak vyjádřilo 59 % dotazovaných. Důvod je rovněž shodný: „Je tak šance vydělat si víc,“ uvádějí. Podle údajů z Eurostatu je kupní síla čistého příjmu v Česku oproti německému na úrovni 41 %.

Ostatně možnost vydělat větší peníze je ten největší důvod, proč jít za prací mimo Česko. O kolik víc peněz by ale Češi museli vydělat, aby za prací skutečně odešli do ciziny? Nejčastější odpověď je: „Aspoň dvojnásobek!“ Říká to 36 % Čechů. S čistým příjmem alespoň o polovinu vyšším by se pak spokojila čtvrtina.

Třetina Čechů má ale finanční představu možná trochu mimo realitu. Celkem 17 % by si totiž představovalo trojnásobek toho, co si vydělají doma a 13 % by muselo dostat ještě víc. Náročnost na násobek příjmu přitom roste s dosaženým vzděláním.

Každopádně z peněz dnes ukrajuje vysoká inflace. Řada lidí začíná proto uvažovat o lépe placené práci, a to nejen za hranicemi. Pro změnu práce jsou přitom i v Česku ideální podmínky. „Situace na pracovním trhu je nyní více než příznivá, a to pro kandidáty jakéhokoli věku,“ potvrzuje odbornice na lidské zdroje Michaela Neumannová ze společnosti Randstad Česká republika.