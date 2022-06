Šéf vám přidal? Kolegům to neříkejte, radí odborníci

„Určitý ostych vychází už z české povahy, která je přirozeně nekonfliktní. Velkou roli hraje ale i fakt, že zaměstnanci často neumí identifikovat a měřit přínos své práce pro tým, firmu nebo organizaci,“ říká lektorka a koučka Cristina Muntean. A Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz k tomu dodává: „O penězích je třeba vyjednávat, a to lidé v Česku často neumějí.“

Kdy je vhodný čas říct si o vyšší plat?

Muntean: Nejlepší čas je pochopitelně tehdy, když zaměstnavatel oznámí nějaké dobré výsledky. To může být na konci kalendářního roku nebo na jaře, když firmy oznamují výsledky hospodaření za předchozí rok. Nevhodný čas je ve chvíli, kdy je firma nějakým způsobem oslabena. To samé platí v případě, když je oslabena pozice zaměstnance. Například, pokud byl dlouho nemocný a v práci chyběl.

Novák: Vhodná příležitost je vždy u nějaké pozitivní změny – dokončení úspěšného projektu, zvýšení kvalifikace, splnění dohodnutých cílů. A samozřejmě pokud nastoupíte na nové místo, čas vyjednávat o platu je při ukončení zkušební doby.

Když je zaměstnanec dlouhodobě na home office, je možné vést takový rozhovor vzdáleně?

Muntean: Diskuse o mzdě či benefitech patří do kolonky strategického vyjednávání, které je vždy nejlepší řešit osobně. Pokud to nejde, lze zvolit videohovor tváří v tvář, aby rozhovor byl co možná nejosobnější.

Čím toto téma otevřít?

Muntean: Určitě je třeba se na takové vyjednávání dopředu dobře připravit. Dobrá příprava představuje v tomto případě i více než 50 procent úspěchu. Spočívá například v tom, podívat se, jaká je aktuální hodnota mé práce na trhu, kdy jsem naposledy dostal přidány peníze či benefity nebo jak jsou odměňováni kolegové na stejných pozicích. Poté je velmi užitečné zvážit a kvantifikovat, jakou hodnotu firmě přináším. Proto jsou ve mzdovém vyjednávání velmi úspěšní obchodníci, kteří dokážou dobře vyčíslit, kolik peněz firmě přinášejí. Nejen obchodníci ale mohou svou hodnotu pro firmu vyčíslit, nějakým způsobem to lze provést prakticky pro jakoukoliv pracovní pozici.

Je lepší přijít za šéfem s konkrétní částkou, nebo nechat otevřený požadavek „chci přidat“?

Novák: Vždy je lepší přijít s konkrétním požadavkem a mít žádost o přidání podloženou argumenty – pro šéfa může být důležitým aspektem i to, že se chcete dále rozvíjet a vzdělávat.

Muntean: Nikdy není dobré vznést jen otevřený požadavek. Tento postup akorát ukazuje na nepřipravenost a nepromyšlenost jednání člověka, který o přidání peněz žádá.

Klíčová je otázka, o kolik si říct? Existuje obecně vodítko, že odpovídající částka je například pět nebo deset procent hrubé mzdy?

Novák: Nedá se paušálně poradit, o kolik si říct. Pro vyjednávání získáte jednoznačnou výhodu, pokud budete znát platové podmínky ve své profesi a lokaci. Zde pomůže například platový portál Platy.cz. Doporučuji žádat podmínky minimálně srovnatelné se zjištěnými hodnotami.

Muntean: Určitě může pomoci porada s kolegy na obdobných pozicích, s kariérními poradci, poradit mohou i headhunteři.

Jak reagovat, když šéf přidá?

Muntean: Při úspěchu vyjednávání je dobré poděkovat a odměnit se zaměstnavateli zvýšenou aktivitou a angažovaností. Zároveň je důležité zůstat zdrženlivý a nerozhlašovat po celé firmě, kolik peněz člověk dostal přidáno. Může se totiž jednat o výsledek individuálního vyjednávání a obzvlášť nyní nemusí být v možnostech firmy přidat dalším lidem stejné množství peněz.

Co naopak dělat při nezdaru?

Muntean: Při nezdaru aktuálního vyjednávání je dobré zjistit více informací. Zeptat se, jak dlouho tato situace bude trvat a jaký je výhled. Případně se domluvit na nějakém časovém rámci, ve kterém lze přilepšení očekávat, a této „uzávěrky“ se držet. Velmi často se totiž především ženy nechají uchlácholit a přidání peněz se pak opakovaně odkládá a odkládá, což zvyšuje jejich frustraci a ve výsledku to není dobré pro zaměstnance ani zaměstnavatele.