Má patent na revoluční kalhotky, které kupuje stále víc žen. Dokonce i muži

Kupují u vás kalhotky i muži?

Ano, často nakupují muži kalhotky jako dárek pro svou ženu, rádi se zapojují do našich soutěží i akcí a také jsou u nich oblíbené dárkové poukazy, za které si potom žena vybere kalhotky sama. Doufáme, že v budoucnu oslovíme některé muže novou sérií inkontinenčních slipů a trenýrek, ale to vše je nyní ve vývoji.

Uvádíte, že střih vašich kalhotek je patentovaný. Jak jste se k tomu dopracovali?

Chtěli jsme kalhotky, které budou opravdu funkční a hodně vydrží, neprotečou. A tak jsme přes rok usilovné práce, neustálého testování, šití a zkoušení vyvinuli speciální klín kalhotek, který splňoval naše požadavky.

Jak takové testování vypadá? Dělaly vám figurantky skutečné ženy?

První testování bývá nejprve laboratorní, kdy se prověřují vlastnosti každé pleteniny zvlášť. Někteří textilní výrobci nám v tomto ohledu vyšli vstříc a vyvinuli pro nás materiály se specifickými vlastnostmi přesně podle našich konkrétních požadavků. Samozřejmě součástí testování je nakonec také praktická stránka, kdy se kalhotky rozdají některým našim zákaznicím, od kterých pak dostáváme zpětně rady, co a jak ještě vylepšit nebo změnit.

Na českém trhu nejste jediným výrobcem menstruačních kalhotek. Jsou tu kalhotky australské, britské... Čím jim mohou vaše konkurovat?

Ano, je pravda, že český trh je vysoce konkurenční, ale to je dobře, motivuje to výrobce a obchodníky své produkty vylepšovat. My se snažíme každý parametr menstruačních kalhotek posouvat dopředu. Například používáme jako hlavní materiál bambusovou viskózu s hmotností 240 g/m2. Někteří výrobci používají nižší gramáž a jiné materiály. Vyšší gramáž a kvalita látek prodlužuje životnost prádla a zlepšuje komfort při nošení. Dále máme speciální látku v klínu kalhotek, která dokáže rychle odvést vlhkost dovnitř kalhotek, takže při nošení máte příjemný pocit sucha.

Nebojíte se, že někdo vezme kalhotky, rozstříhá je, aby věděl, co a jak, a začne je také šít?

Po nákladném vývoji může být problémem, že některé firmy rafinovaně kopírují nebo napodobují oblíbené produkty. Proti tomu se do jisté míry můžete bránit právní cestou, ovšem to bývá velmi nákladné a mohou si to dovolit pouze velké společnosti.

Na druhou stranu velmi časté asijské kopie sice mají krásnou grafickou prezentaci na internetu, ale kvalita a funkce finálního produktu je velmi špatná, takže spotřebitel je pak zklamaný. Navíc my stále vyvíjíme a zlepšujeme naše produkty. Nyní například připravujeme nové typy kalhotek, které budou doplněné o nové funkční materiály a speciální střih, který zcela zamezí tomu, aby tekutiny prosákly do okrajů kalhotek.

Jak dlouho se nový model vyvíjí?

Vývoj nového typu prádla zabere jeden rok a na trhu se objeví až na začátku roku 2024.

Vendula Gorošová (34 let) Vendula Gorošová Vystudovala cestovní ruch a po škole se dále věnovala studiu anglického jazyka.

Před deseti lety se potkala s budoucím manželem Radkem, který podnikal ve velkoobchodu s klenoty a módními doplňky, díky byznysu cestovali několik let po světě.

Na začátku covidové pandemie se rozhodli na zkoušku vyrábět speciální inkontinenční prádlo, a protože sílila poptávka po udržitelné módě, založili spolu roku 2021 firmu Ecomodi .

Ecomodi je malý rodinný podnik, který vyrábí a prodává menstruační kalhotky a inkontinenční prádlo pro opakované používání.

Vendula se věnuje především výrobě, vývoji nových produktů a skladovému hospodářství.

Je těžké proniknout na e-shopy a do prodejen? Musíte oslovovat vy je, nebo vás oslovují i samy na základě například recenzí na sociálních sítích?

Naše zboží najdete pouze na našem vlastním e-shopu ecomodi.cz, žádný jiný český e-shop a ani kamenná prodejna je nenabízí. Důvodem je, že každý další obchodník, prostředník nebo velkoobchod si řekne o nemalou provizi a našim cílem je udržovat co nejnižší ceny a nabízet zboží přímo zákazníkovi. Díky tomu kalhotky nemusí stát 1 000 korun, jsme schopni je nabídnout za mnohem nižší cenu, aniž bychom snižovali kvalitu produktu.

A najdou vás zájemci?

Bohužel nyní nedokážeme oslovit zákazníky, kteří vyloženě nakupují pouze v kamenných obchodech, možná to v budoucnu změníme. Náš hlavní prodejní kanál je pouze internetový maloobchodní prodej, ale prostřednictvím internetu dokážeme oslovit pro nás dostatečné množství potenciálních budoucích zákazníků.

Jaké jsou vaše další plány pro letošní rok?

Vyvíjíme nové jazykové mutace e-shopu, takže od podzimu se na naše produkty mohou těšit zákazníci na Slovensku, v Maďarsku a v německy mluvících zemích. Také chceme využívat stále více populární marketplace, jako je amazon, ebay, kaufland, alza, allegro a jiné. Bez těchto velkých online hráčů bychom nejspíš velmi těžko expandovali.

Je teď pro vás cílem evropský trh?

Ano jednoznačně, máme připravené domény téměř ve všech zemích Evropské unie, máme ochrannou známku pro celou EU, textilní štítky a balení produktu se bude měnit a bude použitelné pro většinu hlavních jazyků našeho kontinentu.

Díky efektivní podnikové logistice dokážeme již nyní přichystat jednu objednávku do 60 vteřin s tím, že dopravce je schopný doručit zásilku do několika dní prakticky po celé EU. V rámci ČR a okolních zemí je doručení často jen do 24 hodin. Někteří dopravci dnes také dokážou zajistit ekonomicky akceptovatelnou zpětnou logistiku pro celou EU, kdy zákazník chce z nějakého důvodu zboží vrátit.

Proč jste vybrali název Ecomodi?

Z několika důvodů. Za prvé je to složenina slov ekologie a móda a pak další ryze pragmatické důvody, které jsou pro obchod velmi důležité, například možnost registrace národních internetových domén, které bývají často obsazené a dále možnost registrovat ochrannou známku v rámci EU u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. O všechny tyto záležitosti se ve firmě stará můj manžel Radek.

Kde se vám daří oslovovat zákaznice nejvíce? Jaká reklama zabírá?

V dnešní době je pro fungování e-shopu nezbytné mít dobře nastavené reklamní kampaně v rámci technologických společností, jako je Google, Seznam, Facebook a podobně. To vše dohromady generuje významnou část objednávek. Velmi dobře fungují sociální sítě a s tím spojený virální marketing.

Máme hodně nabídek z různých internetových i kamenných obchodů, které nás oslovují a chtějí naše zboží prodávat, ale to zatím odmítáme právě z ekonomických a pragmatických důvodů.

Jsou ještě stále pro některé zákaznice menstruační kalhotky novinkou?

Ano, stále je ještě mnoho žen, které nemají žádnou zkušenost s menstruačními kalhotkami. Každý týden nám zavolá nějaká maminka, že chce objednat kalhotky pro svou dceru, která ji k tomu přemlouvá, ale sama přitom kalhotky nechce zkusit.

Musíte zákaznice přesvědčovat, že kalhotky fungují?

O funkčnosti kalhotek zákaznice přesvědčovat nemusíme, spíše je to o tom, že jsou ženy mnoho let na něco zvyklé a logicky to nechtějí měnit. Pak je ale doma děti nebo kamarádka přesvědčí, ať to zkusí a zákaznice nám pak často volají, jak jsou nadšené.

Jste menší rodinná firma, ale s ohromnou zahraniční zkušeností. Jsou vaše kalhotky tím, co vás teď živí a uživí?

Ano, výroba a prodej menstruačního a inkontinenčního prádla je nyní jediná věc, která nás živí.

Kolik kalhotek za měsíc vyrobíte?

Za měsíc vyrobíme až 10 000 kalhotek.

Kde šijete?

Zpočátku jsme si šili prádlo v Česku, ale protože naše kapacity byly velmi omezené, tak jsme postupně přesouvali výrobu do zahraničí. Nyní se vyrábí částečně u nás, ale z větší části v Evropě.

Co kromě menstruačních kalhotek teď máte ve výhledu?

Nové typy kalhotek, které právě vyvíjíme, budou základem pro novou sérii nejenom menstruačních kalhotek, ale také inkontinenčního prádla pro děti, muže a ženy. Pro děti to budou takzvaně tréninkové kalhotky, aby přechod na nočník byl v pohodě jak pro děti, tak pro rodiče.

Dále to budou inkontinenční slipy a trenky pro muže designované tak, aby vůbec nešlo poznat, že má muž na sobě inkontinenční prádlo, i když se bude převlékat ve veřejných šatnách. Prádlo bude k nerozeznání od běžného spodního prádla, ale přitom zadrží případnou inkontinenci a nedojde k žádné nepříjemné „nehodě“. A bude to i dámské inkontinenční prádlo, které bude vypadat hezky ale při tom bezpečně zadrží běžnou inkontinenci.

Ráda bych se zeptala, jestli sama používáte vlastní patentované kalhotky. Ale beru to jako osobní věc, tak se zeptám obecněji. Nosí vaše kamarádky, známé, příbuzné kalhotky z vaší dílny?

Je to tak, bez osobní zkušenosti a vlastního přesvědčení, že produkt je velmi dobrý, bych se tomuto byznysu nemohla tak poctivě věnovat. A díky tomu, že toto prádlo používají i někteří v mém blízkém okolí, mohu dostávat zpětnou vazbu co vylepšit.