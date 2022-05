Brigády v turistických lokalitách lákají. Nabízejí totiž i něco navíc

Možností, kde si o prázdninách něco přivydělat, se nabízí spousta. Objemově budou dominovat brigádnické pozice ve výrobě, retailu a logistice, kde je nutné nahradit velký počet pracovníků, kteří chtějí vyrazit na dovolenou. Ty ovšem často tolik nelákají.

Letní brigády jsou totiž především studentskou záležitostí. A studenti si kromě finančního přilepšení chtějí prázdniny také užít. Velká část z nich proto vyhledává nabídky sezonních míst v turistických destinacích, tedy v hotelech, restauracích, na koupalištích, v půjčovnách sportovních potřeb a další turistické infrastruktuře.

Nabídka ze strany zaměstnavatelů je dostatečná. Sehnat zaměstnance je dnes totiž pro zaměstnavatele problém takřka ve všech oborech, zvláště ty spolehlivé, což platí i pro brigádníky. Počty zájemců o sezonní práce totiž v posledních spíš klesaly.

Tuto sezonu to ale možná bude jinak. „Odhadujeme, že letos bude poptávka vyšší z obou stran. Firmám pomůže příznivý vývoj covidové situace, tedy zrušená vládní opatření, omezení kapacit provozu a dalších. Brigádníky naopak vyžene do terénu potřeba přivýdělku v období plošného zdražování,“ říká Michal Harásek, šéf HR platformy Tymbe, která se zaměřuje právě na zprostředkování brigád, propojuje firmy s brigádníky. To potvrzují i zaměstnavatelé.

Co je k mání

Například rodinný areál Lipno využívá sezonní zaměstnance téměř ve všech provozech, tedy v hotelu, kempu, restauraci, cukrárně i v půjčovnách. „V rámci pozic v kempu, klientském informačním centru či v půjčovnách sportovního vybavení vyžadujeme znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni a proklientský přístup. Do gastro provozů zase hledáme převážně uchazeče se zkušenostmi z obdobných provozů, případně se zájmem o gastronomii jako takovou,“ uvedla Olga Kneiflová, tisková mluvčí rodinného areálu Lipno.

Na zájem ze strany brigádníků si stěžovat nemohou. Vybrat mezi nimi schopné a šikovné uchazeče je však prý čím dál náročnější. „Jsme si toho vědomi, a proto vedle zajímavého finančního ohodnocení nabízíme letním brigádníkům možnost ubytování, dotované stravné v restauraci Stodola, benefity jako volný vstup do Aquaworld Lipno, možnost využít půjčoven sportovního vybavení, volný vstup na Stezku korunami stromů, slevy do restaurace Stodola a cukrárny Povidloň,“ popisuje Kneiflová.

A právě tyto volnočasové benefity, které studentům, jež jsou hlavními zájemci, umožňují spojit práci s atraktivně strávenými prázdninami, činí brigády v turistických lokalitách tak lákavými. Například na Lipně je tak sice nejkratší doba, na kterou lze brigádu nastoupit, jeden měsíc. Mnoho brigádníků tam ale zůstává po celé léto, a v případě, že mohou, tak i déle. Alespoň na víkendy.

Brigáda na horách či v lázních?

Široké možnosti brigád nabízí také společnost OREA Hotels & Resorts. Hotely této sítě totiž najdete na horách, v lázních i ve městech. A v každém z nich nabízí přes léto, což je nejsilnější sezona, celou řadu volných sezonních míst.

„Jsou to především pomocné pozice – číšníci, servírky na polopenze, pokojské a uklízečky na úklid prostor, pracovníci ve wellness, pomocné síly v kuchyni, abychom stihli všechny nakrmit a obsloužit, tak jak jsou zvyklí, i když je hotel plný po střechu. A jsou to také animátoři, kteří baví děti a rodiny,“ vyjmenovává Petra Slabá, HR ředitelka OREA Hotels & Resorts.

Ani tady si na zájem brigádníků stěžovat nemohou. O práci se zde hlásí především studenti, vedle nich ale také maminky na mateřské či místní lidé. V současné době rovněž „jejich“ uprchlíci z Ukrajiny, kteří v hotelech bydlí. Přesto není snadné všechna místa obsadit, tedy přesněji, sehnat kvalitní lidi. I tady si proto všechny své zaměstnance, včetně brigádníků, hýčkají. Všichni mají stravování zdarma. Ti, kteří nejsou místní, mohou na hotelech či zaměstnaneckých ubytovnách bydlet za výhodných podmínek. A hlavně, i tady je lákadlem fakt, že hotely stojí na krásných místech, kde lze ledacos podniknout. Takže po skončení směny můžete třeba skočit na kolo a řítit se rovnou na track dolů sjezdovkou.

Prázdniny strávené u bazénu

K létu patří neodmyslitelně také koupání. Takže dalším tipem, kde hledat práci na prázdniny, jsou koupaliště a aquaparky. „Nábor na letní sezonu jsme již odstartovali. A i letos, stejně jako všechny roky předchozí, je zájem o volné pozice enormní,“ říká Tomáš Svoboda, šéf marketingu Aqualandu Moravia.

O práci se tu nejčastěji uchází studenti vysokých a středních škol, a to až z 90 procent. Geograficky nejvíce brigádníků rekrutují z blízkého okolí Aqualandu Moravia (především z Brna) a z Moravskoslezského kraje (z Ostravy nebo Karviné). „Evidujeme také několik zájemců z Ukrajiny a vzhledem k tomu, že se jedná o šikovné lidi, na sezonu je budeme přijímat a některé z nich už tady dokonce máme a pracují u nás,“ doplňuje Svoboda.

Nabízí zde volná místa v gastro provozech a také v hotelu, který k aquaparku patří. Studenti však mají tradičně největší zájem o pozice plavčíků a vodních hlídek. Tato místa však vyžadují určité znalosti a dovednosti, který ne každý má. Třeba v Aqualandu Moravia to ale až tak zásadně nevadí, protože kurzy a školení plavčíků si zajišťují sami. To činí pozice ještě atraktivnějšími.

Lákavá je také možnost užít si prázdniny na koupališti nejen v práci. Brigádníci tu totiž získají tzv. aquapass, s nimž mohou využívat prostory Aqualandu Moravia ke koupání a zároveň s sebou může zdarma vzít ještě jednu osobu, která není zaměstnancem aquaparku. Mezi další benefity patří slevy na zakoupení vstupenek navíc, dotovaná strava (obědy i večeře), hrazená doprava či dotované sezonní ubytování.

Kolik se dá v létě vydělat

Vedle těchto atraktivních benefitů však samozřejmě zajímá brigádníky taky výše výdělku. A v tomto směru jejich nároky rostou. „Velký vliv na velikost letní sezony tak bude mít i ochota firem zvyšovat odměny brigádníkům,“ zdůrazňuje Harásek.

Ti s tím, zdá se, počítají. Podle statistik HR portálu Tymbe se loni v létě odměna brigádníkům pohybovala průměrně okolo 140 korun za hodinu. Před Vánocemi stoupala až ke 155 korunám za hodinu. „Letošní první kvartál registruje růst hodinové mzdy zhruba o 10 procent oproti loňskému prvnímu kvartálu. Očekáváme, že toto tempo se udrží i ve druhém kvartálu,“ říká Harásek. „Průměrná odměna za letošní letní brigády by se tak měla pohybovat mezi 150 a 160 korunami za hodinu.“

Odměny v čase navyšují i oslovení zaměstnavatelé. Například v OREA Hotels & Resorts navýšili loni mzdy v průměru o 6,5 procenta, letos budou navyšovat znovu. V Aqualandu Moravia bude pro letošní sezonu dosahovat nárůst odměn jednotek až desítek procent, podle typu dané pozice a její náročnosti. Roli přitom hraje také počet odpracovaných směn v sezoně, nebo to, jestli se brigádníci vrací již poněkolikáté. Jinými slovy, zkušenost v provozu znamená, že lze dosáhnout na vyšší odměny. Lépe na tom budou také ti, kteří tu na brigádě zůstanou celou sezonu.