KOMENTÁŘ: Legendární tisícovka na penzijko už nestačí

Více než třetina Čechů nevěří, že se o ně ve stáří postará́ stát a zároveň̌ si chtějí́ udržet svůj současný́ aktivní́ životní́ styl. Své peníze by rádi ochránili před inflací, připravují se na nečekané́ životní situace nebo řeší finanční zajištění dětí́. Vyplývá to z průzkumu Asociace pro kapitálový trh.

Pravidelně investuje už jeden a čtvrt milionu Čechů. Každopádně platí, že Češi jsou stále opatrní a nepovažují se v tomto ohledu za zkušené. Na druhou stranu těch, kteří teprve hledají́ odvahu, je stále téměř čtvrtina. 23 procent lidí sice tuto formu zhodnocení financí zvažuje, ale zatím ji nezkusilo.

Výsledek průzkumu je příslibem dalšího růstu zájmu o investice v populaci. Často ovšem žádné peníze na účtu nezbývají. Tento trend se minimálně ve střednědobém horizontu bude v českých rodinách nejspíš prohlubovat kvůli inflaci a rostoucím cenám energií i potravin.

Nová možnost spoření na stáří

Jana Brodani Absolvovala Fakultu mezinárodních vztahů VŠE, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, právnické studium LL.M. na University of London a postgraduální program na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG).

Od roku 2009 je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA, kde reprezentuje Českou republiku.

Od roku 2017 řídí činnost CFA Society Czech Republic.

Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Rozšířit možnosti spoření na penzi by měl dlouhodobý investiční produkt (DIP), který právě projednává parlament. DIP by měl narovnat daňové znevýhodnění, které dosud u dlouhodobých investic na stáří panuje a poskytnout možnost, jak ovlivnit svůj individuální státní důchod.

A nejen to. Do třetího pilíře přináší velkou flexibilitu, spolu se zvýšením konkurence na straně poskytovatelů. Tím může zatraktivnit vlastní zajištění na stáří pro investory jakéhokoliv věku nebo zaměření. Umožní samostatné investování do akcií, dluhopisů či fondů – ovšem pouze prostřednictvím poskytovatelů, kteří mají licenci České národní banky. Například nákup zlata součástí DIP být nemůže.

Přínosem tedy bude neporovnatelně širší nabídka, větší flexibilita a možnost jednoduché změny strategie podle vlastní preference. Velkou výhodou a asi i největším lákadlem bude možnost daňového odpočtu.

Pokud nechce investor přijít o odečitatelnou položku, musí spořit alespoň 10 let a minimálně do dovršení 60 let věku. Když nedodrží stanovený horizont, musí vrátit, co si odečetl z daní. Právě tato podmínka zamezuje, aby si peníze vybral dříve než ve stáří.

Stát tímto nastavením správně zvyšuje motivaci občanů k odpovědnosti, investiční disciplíně a dodržování investičních horizontů.

Jsem přesvědčena, že právě tato cesta může významně přispět k větší efektivitě individuálního zajištění. Současný penzijní́ systém negarantuje důstojné́ stáří, a tak lidé hledají́ cesty, jak se na ně finančně̌ připravit. Je proto důležité nabízet a státem podporovat i další možnosti investování.