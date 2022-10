Peníze zpět. Investice do bydlení, které šetří nebo vytváří energii, se vrátí

S tepelným čerpadlem lze ušetřit velkou část nákladů na provoz domácnosti. Dům totiž zahřeje energií, kterou získá ze vzduchu, vody i země, z obnovitelných zdrojů tak čerpá až 75 procent energie. Samotný provoz čerpadla je levný. Vyšší je sice jeho pořizovací cena, avšak tepelné čerpadlo má životnost až dvacet let, a navíc se investice do jeho pořízení vrátí zhruba za osm let. Nejčastěji lidé tepelné čerpadlo pořizují do novostaveb, které jsou tak udržitelnější, ale není problém ho instalovat a plně využít ani v rekonstruovaném domě. V tomto případě je však třeba vyřešit únik tepla, aby se návratnost investice neprodlužovala.

Na střechu fotovoltaiku a zeleň

K úspoře lze využít také střechu. Instalace fotovoltaických elektráren v Česku právě zažívá boom. Není se čemu divit, díky energii, kterou lidem vyrobí slunce, lze totiž ušetřit spoustu peněz. Fotovoltaická elektrárna proměňuje energii ze slunce v elektřinu díky fotovoltaickým panelům. Ty by měly pokrýt alespoň 20 m² střechy, aby měla domácí fotovoltaika kýžený efekt.

Důležité je i umístění panelů. Nehodí se tam, kde střecha směřuje na sever a sluneční paprsky tam svítí nejméně. Při výběru, na jakou světovou stranu panely umístit, si můžete pomoci i odpovědí na otázky, kdy jste doma a kdy potřebujete nejvíc energie. Pokud trávíte den v kanceláři, je pro vás lepší západní strana. Pokud pracujete z domu, vyplatí se i východ nebo jih.

Nejkvalitnější panely vydrží i padesát let a investice se obvykle do deseti let vrátí. Nejmenší domácí fotovoltaickou elektrárnu pořídíte i do 200 tisíc korun.

Střechu můžete využít i jinak – zelená střecha osázená trávou, mechy a různými plazivými rostlinami sice energii ze slunce nevyrobí, pomůže však snížit její potřebu, například při klimatizaci domu. Tento typ střechy pohltí zvuky až o 6 dB, brání přehřátí domu a navíc podporuje biodiverzitu, protože vytváří přirozené prostředí pro hmyz i drobné živočichy.

Cena zelené střechy závisí na náročnosti provedení i sklonu střechy, na ploše 300 metrů čtverečních vyjde přibližně na 250 tisíc korun.

S podzemní nádrží ušetříte vodu

Další úspory mohou přinést i jiné přírodní zdroje. Jedním z nich je dešťová voda. Tu lze shromáždit do podzemní nádrže, která vodu zachytí a po profiltrování ji vrací domů k dalšímu využití. Nádrže se běžně odlévají z plastu, není k nim nutné stavební povolení ani betonování. Nádrž na dešťovou vodu si pořídíte na klíč, přesně podle představ, ceny nejmenších začínají na 10 tisících korun.

Kromě dešťovky můžete v oddělené nádrži zachytávat i šedou vodu z umyvadla, pračky nebo třeba myčky na nádobí. Po úpravě z ní vznikne provozní voda, s níž lze splachovat, umývat auto nebo zalévat zahradu.

Financujte udržitelné bydlení s Modrou pyramidou

S financováním řady udržitelných řešení může aktuálně pomoci dotace z programu Nová zelená úsporám. Zařízení, se kterým na energiích ušetříte, nyní příspěvek od státu pokryje až z 50 procent. Využít ji můžete na malou fotovoltaickou elektrárnu, tepelné čerpadlo, zelenou střechu, nádrže na vodu, výměnu kotle i lepší zateplení.

Dotaci však získáte proplacenou až zpětně. Pokud nemáte po ruce hotovost, můžete využít Rychloúvěr na udržitelné bydlení od Modré pyramidy. Ta na zařízení pro šetrnější domov půjčí až 1 milion korun, s roční úrokovou sazbou 6,49 procenta a rozložením splátek až na 20 let. Ničím přitom neručíte, peníze máte za chvíli na účtu a zaplacené úroky si navíc lze odečíst z daní.