Pražané začali kupovat lesy. Ukládají do nich peníze a dřevem topí

„Zájem o lesní pozemky je v současné chvíli enormně velký. Naopak nabídka těchto nemovitostí není v podstatě žádná,“ říká Jan Babka, marketingový ředitel realitní kanceláře Next Reality.

Zvýšený zájem Pražanů o lesy pozorují také na portálu Investuj do pole, a to zejména u ploch vzdálených do 50 km od Prahy. „Za poslední dva roky poptávka stabilně roste,“ potvrzuje pro MF DNES i vedoucí marketingu Reality.iDNES.cz Jiří Knechtl. Lesy jsou totiž jednak cenově dostupnější a jednak jejich koupě neřeší pouze klesající kupní sílu peněz, ale i současnou energetickou krizi.