Stát přerozdělí vlastníkům lesů čtyři miliardy. Podle nich je systém složitý

Ačkoliv se úřad zaklíná, že bude mít program, kde bude moci vlastník lesa získat až 1540 korun na hektar, jednoduchou administraci, podle Sdružení vlastníků obecných, soukromých a církevních lesů (SVOL) je vytvořený systém složitý a náročný, pro řadu vlastníků bude nepřekonatelný problém dotačním požadavkům dostát. Portálu iDNES.cz to v reakci na ministerské vystoupení řekl předseda sdružení Jiří Svoboda.

Příspěvek navazuje na bývalé kompenzace pro vlastníky za snížené tržní ceny dříví, které stát už letos nevyplácí, protože ceny už v minulém roce, po praktickém zborcení trhu po kůrovcové kalamitě, znovu začaly růst. V těchto kompenzacích se za tři roky vyplatily 12,8 miliardy korun.

Vlastníci budou muset nyní pro získání peněz hospodařit nad rámec lesního zákona. Například budou moci těžit dříví pouze za vzniku menších holin a smrk na místech, kde není vhodný, nahrazovat jinými stromy, aby byl les pestřejší.

„Zahajujeme ho dnešním dnem, poběží až do roku 2026. Až 4,1 miliardy korun. Peníze jsou určené pro ty, kteří se dobrovolně zaváží jít nad rámec zákona. Chceme motivovat k tomu, aby ještě více hospodařili v souladu s přírodou, ještě více přispívali ke zlepšování životního prostředí, ale zejména připravovali lesy na klimatické změny,“ řekl ministr.

Peníze se ale začnou vyplácet až v příštím roce, podle počtu dní, ve kterých bude vlastník do programu přihlášený. Hlásit se můžou ode dneška.

Velikost holin po kácení bude moci být v jednom roce maximálně 0,3 hektaru, lesní zákon u běžné těžby umožňuje holiny do jednoho hektaru. Při kalamitní ploše nad hektar bude muset vlastník vysázet minimálně tři různé druhy stromů.

„Pro větší lesní majetky nad 50 hektarů budou platit ještě další podmínky nad 50 hektarů budou platit ještě další podmínky, a to upřednostňování šetrných technologií vyvážení dřeva, jako jsou například koně, lesní lanovky či lehčí vyvážecí stroje. Majitelé těchto majetků budou muset také více využívat přirozenou obnovu lesů,“ dodal ministr. Podle SVOL bude kontrola velmi obtížná.

Podle ředitele ministerského odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Tomáše Krejzara se program vztahuje vždy na lesnické úkony, které lesníci provedou v daném roce.

To ale podle SVOL diskriminuje vlastníky, kteří již nemají co těžit, protože pozemky po kůrovcové kalamitě už znovu před spuštěním dotací zalesnili.

„Jde o majetky, na kterých nestátní vlastníci lesů udělali nebo zajistili všechno, aby prakticky obratem zalesnili a prostřednictvím svého majetku vrátili společnosti lesy se všemi mimoprodukčními funkcemi, ze kterých máme všichni užitek. A nyní jsou vlastníci těchto lesů extrémně znevýhodněni. Je to významná množina majetků s výměrou od desítek až po stovky hektarů,“ doplnil Svoboda.

Podle něj se tak nedá hovořit o motivačním titulu, jak to dělá stát, řádní hospodáři z nových dotací paradoxně vypadnou.

SVOL se bude snažit změnit podmínky, ministr pak novinářům řekl, že se na základě připomínek z praxe částečným změnám nebrání. Podle Krejzara se tento problém týká jenom nejmenších vlastníků, kteří jsou podporováni prostředky z programu na hospodaření v lesích. V programu se mělo za loňský rok přerozdělit 1,7 miliardy korun, v letošním roce pak 3,3 miliardy korun a od příštího roku 4,6 miliardy korun.

Podle Krejzara jde o přechodnou dotaci, která se následně kolem roku 2026 nahradí plošnou ekosystémovou platbou, budoucí program by měl být komplexnější.

Hnutí DUHA novou dotaci vítá, podle Jaromíra Bláhy je podpora vlastníků nad rámec zákonných povinností potřebná a žádoucí. Současný návrh ale podle něj změnu pro pestřejší lesy nepřinese. „Zatuchlý úřednický aparát ministerstva zemědělství připravil pro nového ministra Nekulu dotační programový zmetek. Nasype do něho miliardy korun, aniž by skutečně výrazněji motivoval k adaptaci lesů na změny klimatu. Je to především ministerstvo zemědělství, které už desítky let sabotuje naléhání vědců, ekologických organizací i veřejnosti na změny zákonů a dotací tak, aby došlo k ozdravení našich lesů. A pokračuje v tom i pod novým ministrem,“ uzavřel Bláha.