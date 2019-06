Vyhráli jste v loterii? Dodržujte zlaté finanční pravidlo, ochrání vás

Zlaté pravidlo v bodech 10 % z příjmu by měla domácnost nasměrovat do krátkodobých rezerv. Odsunout je na spořicí účet a peníze využít na mimořádné provozní výdaje, jako například na opravu automobilu nebo bicyklu.

by měla domácnost nasměrovat do krátkodobých rezerv. Odsunout je na spořicí účet a peníze využít na mimořádné provozní výdaje, jako například na opravu automobilu nebo bicyklu. 20 % z příjmu by měla domácnost nasměrovat do dlouhodobých rezerv, jako jsou platby na stavební spoření, penzijní spoření, investiční nebo podílové fondy.

by měla domácnost nasměrovat do dlouhodobých rezerv, jako jsou platby na stavební spoření, penzijní spoření, investiční nebo podílové fondy. 30 % z příjmu (maximálně ) by měly tvořit výdaje domácnosti spojené s bydlením. Například splátka hypotéky, nájmu, jiného úvěru na bydlení, ale i poplatky za energie, vodu a odpady.

) by měly tvořit výdaje domácnosti spojené s bydlením. Například splátka hypotéky, nájmu, jiného úvěru na bydlení, ale i poplatky za energie, vodu a odpady. 40 % z příjmu by měla domácnost použít na pokrytí běžné spotřeby. To jsou náklady na stravování, životní a jiná pojištění, dopravu, školní potřeby, kapesné, kulturní a sportovní akce, dovolené, elektroniku, úhrady telefonů, ošacení, ale i další sjednané úvěry mimo ten na bydlení.