Odkládat příchod dítěte se může prodražit, když se musí za specialisty

V České republice se za rok narodí zhruba 110 tisíc dětí. Každý čtvrtý pár má problémy s přirozeným početím dítěte. Počty párů, které absolvují na českých reprodukčních klinikách výkon umělého oplodnění, každým rokem rostou o zhruba tisíc zákroků.

Průzkumy uvádí, že jedním z nejčastějších argumentů mladých, proč odkládají příchod dítěte, je nedostatek financí. Podle finanční poradkyně skupiny Partners Dany Míchalové se ale na věc dá podívat i z opačného hlediska. „Příchod potomka v pozdějším věku může být a často i je kvůli problémům s otěhotněním mnohem dražší. Náklady spojené s umělým oplodněním jsou vysoké. A to i za první tři výkony, na které přispívají zdravotní pojišťovny,“ říká.

Zdravotní pojišťovny přispívají svým klientkám na tři až čtyři pokusy asistované reprodukce maximálně do 39 let. Jeden výkon vyjde pojišťovnu na zhruba 26 tisíc korun. „S IVF jsou ale spojeny ještě další výdaje, které si musí páry platit ze své kapsy. Celkově jde o sumu začínající cca na 18 tisících korunách. Jsou to například náklady spojené s kultivací embrya, kdy pojišťovna hradí pouze tři dny, podpůrné prostředky, léky a další,“ upřesňuje Dana Míchalová.

Praxe přitom ukazuje, že ne vždy jsou první tři až čtyři cykly asistované reprodukce úspěšné, případné další pokusy si pak platí klienti sami.

Co je optimální

Biologicky je podle lékařů optimální, když žena otěhotní do 25. roku života. „Šance, že zdravá žena ve věku 30–35 let v době své ovulace otěhotní při nechráněném pohlavním styku se zdravým mužem, se pohybuje pouze mezi 12 a 17 %,“ popisuje Štěpán Machač z IVF Clinic Olomouc. Podle něj plodnost po 35. roce věku prudce klesá: „U žen od 25 do 29 let se pravděpodobnost, že otěhotní při styku během svého ovulačního cyklu, pohybuje kolem 17–24 %, u čtyřicátnice tato pravděpodobnost klesá na hranici přibližně 6 %,“ vysvětluje.

Jeho slova doplňuje předseda sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně David Rumpík. „Dnes má v České republice problémy s početím 25 % všech párů a procento neplodných se každoročně zvyšuje. Jedním z hlavních důvodů je odkládání rodičovství do pozdějšího věku žen,“ říká.

Ale i tak je potřeba počítat

V případě finančních nákladů spojených s příchodem dítěte je podle odborníků třeba myslet na základní. Dětská postýlka s matrací i autosedačka se dají koupit z druhé ruky za pár stovek, na kočárek obvykle přispěje rodina. „Důležité je držet se při zemi a nepodléhat reklamě. Věci na miminka jsou sice krásné, ale často zbytečně pořízené. Radost z jejich nákupu mívají více rodiče než děti,“ radí Dana Míchalová.

Pro novorozeně je nepochybně tou nejlepší volbou mateřské mléko. Světová zdravotnická organizace doporučuje minimálně do osmi měsíců věku dítěte kojit plně, poté postupně přikrmovat. Benefitem kojení je i úspora za nákup umělé výživy, která není zrovna levná. 800gramové balení sušeného mléka pro kojence vyjde na 320 Kč a novorozenci zajistí stravu na 10 dní.

Miminko není náročné, ani co se oblečení týče. Do začátku stačí čtyři košilky, několikery dupačky, svetřík, dvě čepičky a bavlněné plenky. Dvoje ložní prádlo do postýlky, deka a v zimě fusak. Jediným pravidelným nákladem jsou jednorázové plenky, kterých je v začátku velká spotřeba, 8 až 12 za den (cca 3,50 Kč za ks).

Doplňky pro klidnější spaní jako je monitor dechu nebo chůvička se dají půjčit v porodnici, na jejich pořízení přispívají i některé zdravotní pojišťovny.

Podle Dany Míchalové je ideální si s rodinou otevřeně říci nebo i sepsat, které věci kdo pořídí. A pokud vám nějaké peníze v rodinném rozpočtu zbudou, můžete je uložit dítěti třeba na stavební spoření, případně zvolit podílové fondy. Časem z nich potomkovi zaplatíte studia či vzdělávací kurzy, prostě cokoli, co mu prospěje do života.